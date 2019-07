1865 haben Friedrich Schütt und sein Schwager August Ahrens in Stettin die Firma gegründet. Zum Geschäftsfeld gehörten der Import von Maschinen und der Wein- und Viehhandel. 1879 kam eine Reparaturwerkstatt für Landmaschinen dazu. Die Mitarbeiterzahl wuchs von 30 bis auf 200. Die Maschinenfabrik wurde Marktführer in Pommern und hatte um 1900 auch die größte Reparaturwerkstatt mit Kesselschmiede und Dreherei, aber auch mit Kundendienst.

In den 1930er-Jahren wurde der Kundendienst ausgebaut, die Monteure waren mit 45 Autos und 30 Motorrädern von Altenkirchen auf Rügen über Stralsund bis Bärwalde in der Neumark unterwegs. Auch ein Lagersystem wurde entwickelt, so dass die Firma über 100 000 Produkte verfügte.

Nach dem 2. Weltkrieg hatte Schütt & Ahrens nur noch drei Betriebe: in Stralsund, Bergen und Demmin (Die ersten Beiden blieben bis heute). Es wurde alles repariert, was sich drehte. Die Firma kam selbst wieder auf die Beine, was dem Staat nicht verborgen bleibt. 1953 endete die Zeit als Privatfirma. Es entstand die Schütt 6 Ahrens KG mit staatlicher Beteiligung.

1961 begann Harald Ihlo als Schlosser seine Lehre in dem Betrieb, er brachte die Firma über die Wende und leitete sie bis 2014. Seitdem führen Artur Klaus und Mario Schütt das Unternehmen.

Repariert wurden in Stralsund der DDR-Laster H6, der S4000 und der allradbetriebene Dreiachser G5 instand gesetzt. In Bergen spezialisierte man sich auf Anhänger und Gabelstapler. 200 Mitarbeiter zählte der Betrieb. Und trotzdem kam man nicht hinterher, soviel Reparaturbedarf gab es.

1965 baute man eine neue Werkstatt, die Reparaturannahme und Büros. Wegen der modernen Ausstattung des W50 wurde zudem die Abteilung Autoelektrik gegründet. Doch längst waren auch Trabant, Wartburg und Skoda auf der Hebebühne.

Trotz oder gerade wegen des Erfolges wurde Schütt & Ahrens am 17. April 1972 enteignet. Der Betrieb hieß nun: VEB Kfz-Instandhaltung Vorwärts Stralsund, Ihlo wurde technischer Leiter. Aufträge und Ersatzteile wurden nun vom Rat des Bezirkes zugeteilt. Die Lücke zwischen Plan und Realität wurde immer größer.

1982 wurde der Betrieb in das VEB Kombinat Ostseetrans integriert, Harald Ihlo war nun Chef der Privat-Autoreparatur. 1989 begann der damals 47-Jährige heimlich, die Reprivatisierung vorzubereiten. Am 28. Juni 1990 wurde die Rückübertragung an die Eben von Schütt & Ahrens per Urkunde besiegelt. Doch der Trabi – bei vielen verhasstes DDR-Symbol – wurde zum Ladenhüter, die Kunden bleiben weg. So musste Harald Ihlo 90 der 110 Mitarbeiter entlassen.

1990 ging es vorwärts: Erst zog Ihlo einen MAN-Vertrag an Land, dann angelte er sich Toyota. 1991 entstanden in Stralsund und Bergen die beiden Autohäuser, am Eröffnungstag in Stralsund wurde 102 Bestellungen entgegen genommen. Der Renner war übrigens der Toyota Corolla 1.3 in Rot und Weiß.

1996 erfolgte die volle Konzentration auf Toyota. In Stralsund wurde für 4,5 Millionen Euro neu gebaut. Und inzwischen stehen die nächsten Investitionen ins Haus.