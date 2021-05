Mit dem Projekt „Trainingswohnen“ will die Obdachlosenunterkunft im Stralsunder Stadtteil Grünhufe für ihre Bewohner die Chancen auf dem Wohnungsmarkt erhöhen, ein eigenes Domizil zu finden. Die OSTSEE-ZEITUNG und das DRK Rügen-Stralsund rufen dazu auf, das Vorhaben mit Spenden zu unterstützen.

Trainingswohnung in Stralsund geplant: DRK und OZ helfen Obdachlosen zurück ins Leben

OZ-Spendenaktion - Trainingswohnung in Stralsund geplant: DRK und OZ helfen Obdachlosen zurück ins Leben

OZ-Spendenaktion - Trainingswohnung in Stralsund geplant: DRK und OZ helfen Obdachlosen zurück ins Leben