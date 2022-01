Stralsund

„Vorsicht an Gleis sechs!“, schallt es aus den Lautsprechern am Stralsunder Hauptbahnhof. „Ein Zug fährt ein.“ Aufgeregt laufen zwei junge Männer ans Ende des Bahnsteiges, zücken die Kamera und warten auf den perfekten Augenblick. „Da kommt ein ICE-1 Baureihe 401, das sehe ich von hier“, ruft einer. Dann geht es ganz schnell: Klick, klick – und der Zug ist vorbeigerauscht. Die beiden Jungs, Fritz Pacher und Yannik Preuhs, schauen zufrieden in ihre Kameras.

Die beiden sind Trainspotter, ihr Hobby ist es, Züge zu fotografieren. Welche Triebwagen sie zu Gesicht bekommen, ist oft Glückssache. Vor allem wenn ihre Fototour an einem Bahnhof stattfindet. Viel Zeit planen die beiden ein, um so viele Züge wie möglich vor die Linse zu bekommen.

Von 10 bis 18 Uhr sind sie unterwegs – der Anreiseweg zu den Bahnstrecken, um sich mit Freunden zum Fotografieren zu treffen, noch nicht mitgerechnet. „Mit der Eisenbahnfotografie verbringe ich den größten Teil meiner Freizeit“, sagt der 15-jährige Yannik aus Rostock. Fritz, 18, und von der Insel Rügen, nickt ihm zustimmend zu.

Warum Züge spannend sind

Es sind viele Dinge, die die beiden an Zügen faszinierend finden. Die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Baureihen. „Markante Merkmale“, wie Fritz es nennt, wie unterschiedliche Lüfter oder Geräusche, die die Triebwagen machen. Die Kreativität, die Züge gut in Szene zu setzen. Und zuletzt auch die Gemeinschaft, der Austausch über die gemeinsamen Interessen. „Es ist einfach das geilste Hobby“, fasst der 18-Jährige es zusammen, bevor er das Objektiv von der Kamera nimmt. Denn der Regionalzug nach Grimmen fährt aus dem Bahnhof. „Nur ein Talent 2, aber für die Übung ist es okay.“

Auf die neuen modernen Züge, wie den Talent 2, sind die beiden, die das Hobby seit Anfang 2020 ausüben, nicht so gut zu sprechen. „Es macht keinen Spaß, die zu fotografieren. Die haben keinen Charakter“, erklärt Yannik. Alte Loks hingegen, die schon 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben, seien viel interessanter. Generell Güterzüge – denn deren Loks sind noch unterschiedlicher als im Personenverkehr. Und Sonderzüge seien auch immer Highlights bei den Hobbyfotografen.

Hobby mit Freunden

Zwischen den Aufnahmen der ein- und ausfahrenden Züge am Bahnhof heißt es warten. Manchmal auch lange. Deswegen, sagt Fritz, sei es gut, mit Freunden loszuziehen, um die Wartezeit mit Fachsimpeln überbrücken zu können. Am Bahnhof gibt es die Möglichkeit, sich aufzuwärmen – an offenen Bahnstrecken aber nicht. „Aber da kann man die Eisenbahnen besser in Szene setzen“, erklären die beiden.

Die Natur um das Fahrzeug herum einzufangen, einen anderen Blickwinkel zu schaffen, das sei die Herausforderung beim Trainspotten. „Natürlich muss man dabei Abstand zum Gleis halten und nicht unbefugt in den Gleisbereich gehen, um sich und die Lokführer nicht in Gefahr zu bringen“, mahnt Fritz. Außerdem, so rät er, sollte man bei Fototouren auf offener Strecke eine Warnweste tragen.

Am Bahnhof ist das Aufnehmen von Fotos für private Zwecke erlaubt, sofern betriebliche Abläufe nicht gestört und die eigene Sicherheit oder das Persönlichkeitsrecht von Passanten nicht gefährdet werden, informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Website. „In Stralsund wurden wir schon einmal von der Bahn Sicherheit angesprochen, weil wir ein Stativ aufgestellt haben“, sagt Yannik. „Die haben uns dann gebeten, das wieder einzupacken. Aber das ist ja kein Problem, man kann ja miteinander reden.“

Große Instagram-Community

Ein dritter Trainspotter – der 17-Jährige Leon Wilhelm – steigt aus einem ICE und kommt den beiden Jungs entgegen. Das Dreiergespann kennt sich von Instagram. Auf der Social-Media-Plattform sei die Community der Eisenbahnfotografen riesig. Die ersten Fotos werden auf der Kamera gesichtet, sich über die Triebwagen ausgetauscht. Das Fachwissen der drei Jungs ist enorm. Alles selbst angelesen, über Internet, Gespräche mit anderen Bahn-Fans und Erfahrung.

Einfahrende Züge fotografieren oder Filmen - das ist das Hobby der Eisenbahnfotografen. Quelle: Stefanie Ploch

Und wie kommt das Hobby bei anderen Leuten an? „Ab und zu gibt es doofe Kommentare“, gibt Fritz zu. „Aber das ist mir egal. Lieber habe ich ein Hobby, das mir Spaß macht, als auf der Straße rumzulungern und Blödsinn anzustellen“, sagt der 18-Jährige. Und dann geht es zu dritt weiter. Ziel: die Züge am Stralsunder Hauptbahnhof perfekt in Szene zu setzen. „Achtung am Gleis 5!“, ertönt die Durchsage. Ein ICE T – 411. Alle Kameras sind auf ihn gerichtet.

Von Stefanie Ploch