Stralsund

Tagelang wurde nach ihm gesucht, jetzt ist klar: Jörg Janke ist bei einer Bergwanderung in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Wie die Alpinpolizei in Österreich mitteilte, wurde die Leiche des 62-Jährigen am Donnerstag von der Polizei geborgen.

Janke war viele Jahre Chef der Stralsunder Feuerw...