Richtenberg/Velgast

Sie hatten gehofft und gebangt, doch nun steht für die Richtenberger Narren fest: Der Karnevalsauftakt zum Start in die 38. RCC-Saison fällt sehr mager aus. Der legendäre Festumzug und die beliebten Nachtwäschebälle wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, und auch die stets ausverkauften Faschingsfeiern hat der RCC schon gekanzelt. Was bleibt vom berühmten Richtenberger Fasching, ist am 11.11. eine Schlüsselübergabe in Mini-Ausgabe.

Karnevalisten unendlich traurig über Absage

Schnappschuss der 37. Saison: Spitze, Hacke, Spaten - der RCC im Garten. In der 38. Session wird es keine Show- und Gardetänze der Funken geben, alles ist wegen Corona abgesagt. Quelle: Ines Sommer

„Wir sind unendlich traurig. In all den Jahren haben wir schon mit den verschiedensten Problemen leben müssen. Aber das eine ganze Saison in Frage steht, gab es noch nie“, sagt Axel Habeck, Präsident des Richtenberger Carnevalsclubs, gegenüber der OZ und schiebt geknickt hinterher: „Am Wochenende fand die Sitzung des Bundesverbandes statt, und da wurden die Absagen so empfohlen. Daran halten wir uns. Außerdem hatte der Elferrat schon vorher gesagt: Wenn wir Fasching feiern, dann richtig.“

Und das ist unter Corona-Regeln ist undenkbar. Sinn des Ganzen ist ja, dass die Leute gemeinsam feiern. Bei Polonaise und Co. hockt man dicht aufeinander. „Da ein Hygienekonzept einzuhalten, ist unmöglich. Das ist dann ja kein Karneval mehr, und außerdem können wir nicht die Verantwortung übernehmen. Wir machen das alle ehrenamtlich“, so der 55-Jährige.

Schlüsselübergabe bleibt als kleiner Farbtupfer

Doch ganz von der Bildfläche verschwinden will der RCC nicht. Der Start in die 38. Saison soll am 11.11 um 11.11 Uhr trotzdem erfolgen, wenn auch anders als sonst. Kleiner – ohne Kindergartenbesuch, dafür mit viel Abstand im Elferrat. „Wir wollen definitiv eine Schlüsselübergabe machen“, so Axel Habeck. Damit folgt Richtenberg der Empfehlung vom Bund des Karnevals, der sich gegen Großveranstaltungen, aber für kleine Lösungen ausgesprochen, um den Karneval nicht ganz sterben zu lassen. Und am Leben bleiben soll auch irgendwie der Schlachtruf: „Hast du Kummer, hast du Ärger – trink ’nen echten Richtenberg.“

Bisheriges Prinzenpaar länger im Dienst

„Unser Prinzenpaar steht dann für die Saison 21/22 bereit. Bis dahin bleiben Prinz Andreas und Prinzessin Birgit natürlich im Amt. Und auch die Funkengarden trainieren weiter“, gibt sich der Präsident optimistisch. Doch er weiß natürlich, dass es für alle Beteiligten schwer ist, sich in so einer verkorksten Saison zu motivieren... „Wir hatten natürlich schon mit der Vorbereitung begonnen, da wurden Kulissen gebastelt und gemalt, viele haben schon geübt. Naja, das schieben wir halt weiter.“ Genau wie das Motto der 38. Session: Walt Disney.

Der RCC hatte wegen Corona auch schon mehrfach das Casting für die neuen Kinderfunken verschoben. Da sollten sich die Lütten melden, um bis zur Faschingssaison schon die erste Schritte zu lernen. „Das haben wir jetzt komplett auf 2021 geschoben und hoffen, dass dann mal wieder ein normales Leben funktioniert“, so Habeck.

Velgast hofft auf Mini-Veranstaltung im Freien

Ob der Umzug zum Fasching im Februar stattfinden kann, weiß heute noch keiner. Zum Karnevalsauftakt würden die Velgaster am 14. November gern einen Laternenumzug starten... Quelle: Helmut Augustyniak

Auch die Narren in Velgast haben sich auf Corona einstellen müssen. „Veranstaltungen im Saal, wie Nachtwäscheball und Seniorenparty, wird es nicht geben, das steht fest. Aber wir arbeiten an einer Außenlösung“, sagt Ulrike Pfennig, Präsidentin des Velgaster Carnevalclubs, im Gespräch mit der OZ. „Wir würden gern am 14. November etwas für die Kinder machen, zum Beispiel einen Laternenumzug. Und dann auch eine kleine Schlüsselübergabe... Aber dafür gibt es noch keine Genehmigung. Wir müssen abwarten, denn wir wissen ja noch nicht, wie sich das alles entwickelt.“

Für eine Mini-Veranstaltung unter freiem Himmel gelten natürlich ebenso Abstands- und Hygieneregeln, da kommt es drauf an, was in den nächsten Wochen entschieden wird. „Wir überlegen noch. Fakt ist aber eins: Der Karneval soll auch in der Saison 20/21 möglichst nicht aus Velgast verschwinden.“ Getreu dem Schlachtruf: Velgast, woak up!

Ulrike Pfennig, Präsidentin und Chefkarnevalistin des VCC, übernahm 2019 von Bürgermeister Christian Griwahn den Schlüssel der Gemeinde, den soll er auch jetzt trotz Corona rausrücken... Quelle: Helmut Augustyniak

Von Ines Sommer