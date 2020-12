Stralsund

Auf dem Tribseer Damm kann der Verkehr wieder durchgängig rollen. Der zweite Bauabschnitt ist am Freitag freigegeben worden. Damit sind seit Juni 2018 vom Bahnübergang am Bahnhof bis zur Kreuzung am Carl-Heydemann-Ring insgesamt 408 Meter umfangreich saniert.

6,7 Millionen Euro und 29 Ahornbäume

6,7 Millionen Euro sind unter anderem in die Erneuerung der unterirdischen Versorgungsleitungen, also Strom, Wasser und Gas, investiert worden. Außerdem ist im Anschluss der gesamte Straßenraum mit Fahrbahn, Gehweg und Pkw-Stellplätzen erneuert worden. Wiederhergestellt wurde auch der aus dem 19. Jahrhundert stammende historische Alleencharakter durch beidseitig der Fahrbahn 29 gepflanzte Ahornbäume.

Visitenkarte für alle Ankommenden

OB Alexander Badrow probt mit dem Rad die neue Straße. Quelle: Miriam Weber

Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung, weist darauf hin, dass für die Radfahrer Schutzstreifen auf der Fahrbahn markiert sind. Radfahren, vor allem für Kinder, Ältere oder Unsichere, ist aber auch auf den breiten Gehwegen möglich. Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ließ es sich dann auch nicht nehmen, auf der glatten, asphaltierten Straße, mit dem Rad Probe zu fahren. „Der Tribseer Damm fungiert, ähnlich wie der Frankendamm im Süden, als westliches Eintrittstor in unsere Welterbestadt und damit als unsere Visitenkarte für alle Ankommenden“, sagte er bei der Freigabe. „Zusammen mit dem bald fertiggestellten Stadion an der Kuperfermühle bringt er frische Impulse für die Weiterentwicklung der Tribseer Vorstadt, so wie es auch bei der Frankenvorstadt der Fall war.“

8000 Fahrzeuge am Tag

Mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von etwa 8000 Kraftfahrzeugen ist dieser Abschnitt des Tribseer Damm eine der wichtigsten Verbindungen für den Verkehr. Doch nicht nur die Versorgungsleitungen sind erneuert, sondern der Bereich auch umgestaltet worden. Es sei darum gegangen, einen ruhigen Verkehrsfluss zu erzielen, die Verkehrssicherheit und die Barrierefreiheit zu erhöhen. Dazu tragen eine breite Fahrbahn, Mittelinseln als Querungshilfe und die Gestaltung der Seitenräume mit Bäumen bei. Außerdem gibt es großzügige Gehwege.

Bei den Bauarbeiten sei alles glattgelaufen, sagt Stephan Bogusch und klopft dreimal schnell auf Holz. Eine der Herausforderungen sei gewesen, dass die Leitungen teilweise 100 Jahre alt waren. Außerdem habe man nicht einfach alte Leitungen kappen und neue legen können, sonst wäre die Versorgung unterbrochen gewesen. Also in fünf Metern Tiefe erst die neuen legen und dann die alten herausnehmen. Aber am Ende hat alles geklappt.

Der nächste Brocken wartet schon

Doch der nächste Brocken kündigt sich bereits an: „Im Frühjahr werden wir mit den Aus- und Umbauarbeiten an der Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring beginnen“, erklärt Solveig Wiek von der Stralsunder Erneuerungsgesellschaft (SES). Auch dort geht es darum, die unterirdischen Versorgungsleitungen zu erneuern und den gesamten Bereich umzugestalten. Geplant ist, dass diese Bauarbeiten im Jahr 2022 beendet sein sollen“, schaut Stephan Bogusch voraus und gibt einen noch etwas weiteren Ausblick: „Im Anschluss daran geht es in die Alte Richtenberger und die Alte Rostocker Straße.“

Von Miriam Weber