Tribsees

Wanderern und Radtouristen, die in der Umgebung von Tribsees unterwegs sind und einen Blick für Veränderungen in der Natur haben, fällt auf, dass in den letzten Jahren an Wegen und Straßen viele neue Bäume gepflanzt wurden. Frank Hartmann, Mitarbeiter im Stralsunder Straßenbauamt, erklärte dazu auf OZ-Anfrage, dass die Pflanzungen zum Teil als Ausgleich für anderenorts entfernte Gehölze, aber auch an bisher baumlosen Wegrändern erfolgten.

Abgesehen von den bereits in den Vorjahren vorgenommenen zahlreichen Pflanzungen, kamen alleine im Zeitraum von 2019 bis Anfang 2021 an Wegen und Straßen in der Umgebung von Tribsees etwa 500 Bäume dazu. Vorwiegend Obst- und Wildobst, aber auch andere Laubbaumarten wie Ahorn, Erlen, Eichen und Birken wurden in den Boden gebracht.

230 Bäume am Ochsendamm südlich von Tribsees

So sind es zum Beispiel am Ochsendamm, einem Feldweg südlich von Tribsees, auf etwa zwei Kilometern 230 Bäume, am Oberschlagweg nach Siemersdorf 107 und an der L 19 zwischen Tribsees und Siemersdorf 123 neu gepflanzte Gehölze. Dazu kommen an mehreren kürzeren Pflanzstrecken, unter anderem an den Zufahrten nach Rönkendorf, Hugoldsdorf, Thomashof und im Stadtbereich Tribsees kleinere Pflanzungen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frank Hartmann weist darauf hin, dass beim Kauf, Pflanzen und der nachfolgenden notwendigen Pflege, die in den ersten fünf Jahren vom Straßenbauamt und danach von der Stadt Tribsees übernommen wird, bei jedem Baum Kosten von etwa 400 Euro entstehen. Bei 500 Pflanzungen ist das eine hohe Summe, die hier in neue Bäume investiert wurde, die aber für Flora und Fauna in der Natur um Tribsees in den kommenden Jahren von großen Nutzen sein wird.

Von Harry Lembke