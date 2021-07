Tribsees

Die Bohrmaschine wird angesetzt, und schon versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Wolfgang Lewandowski kennt da kein Erbarmen, schließlich muss der nächste Bar-Tresen fertig werden. Der ehemalige Schulleiter aus Tribsees kommt jeden Tag ins alte Kaufhaus und werkelt. So ist der 78-Jährige ohne großes Aufheben Teil geworden von „Tribsees’ Zukunft machen“.

Dahinter steckt ein Kunstprojekt, das der Holländer Ton Matton betreut – gespickt mit vielen Ideen von Kunststudenten, aber auch Designern und Grafikern, die alle irgendwie mit dem kunstverrückten Professor, der seit 20 Jahren in MV wohnt, zusammenhängen. Seit fast einem Jahr sind sie in Tribsees unterwegs, angetreten mit dem Ziel, die Kleinstadt aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Und dafür sind auch verrückte Ideen erlaubt.

Lasst uns den Tisch decken

Das einjährige Projekt wurde mit 200 000 Euro aus dem Topf für Ländliche Gestaltungsräume unterstützt. Es soll am Modell Tribsees erprobt werden, wie strukturschwache Räume des Landes belebt werden können.

Wolfgang Lewandowski, ehemaliger Schulleiter von Tribsees, macht aus alten Platten und Schränken einen Bartresen. Quelle: Ines Sommer

Mit dabei Martha Starke, Beate Kapfenberger (sie haben mit „morgen.“ ihre eigene Gestaltungsfirma) und Marco Antonio Reges Loredo (leitet Mensa an der Kunsthochschule in Hamburg und hat eigene Filmproduktion). Sie haben das Beleben öffentlicher Orte und das Mitgestalten zu ihrem Beruf gemacht. Diesmal hat sich das Trio aus Hamburg in den Kopf gesetzt, im alten Kaufhaus in der Tribseeser Karl-Marx-Straße 6, das seit Jahrzehnten verlassen vor sich hin wartet, den Tisch zu decken, und zwar ganz öffentlich, für jedermann. „Vom 22. bis zum 25. Juli soll hier ein Restaurant öffnen, denn Essen bringt Leute zusammen, und genau das ist unser Ziel“, sagt Martha Starke (30).

Am Anfang war da ein Haus voller Altlasten

Doch zunächst war da nur ein leeres Haus mit allerlei Krempel aus längst vergangenen Kaufhauszeiten. Die Künstler haben aufgeräumt, dabei kam jede Menge Brauchbares zu Tage: Aus alten Steinen und Brettern wurden Sitzecken gebaut, Regalteile wurden zu Bartischen, aus alten Lampen werden Installationen an der Wand. Sogar der einstige Reißverschluss-Ständer aus der Kurzwaren-Abteilung wird hübsch integriert.

Tribsees bittet zu Tisch: Coole Aktion von 22. bis 25. Juli Das Projekt „Tribsees lädt zu Tisch“ startet am 22. Juli um 18 Uhr im alten Kaufhaus mit dem Kennenlern-Abend. Hier gibt es Grüße aus der Küche, und das als Dankeschön kostenlos für die Einwohner der Postleitzahlen 18465, 18334, 18461 und 18513 (Voranmeldung erforderlich). Am 23. Juli heißt es ab 18 Uhr „Die Welt zu Gast bei Freunden“. Partner präsentieren sich, dazu gibt es Livemusik. Tickets: 20 Euro. Am 24. Juli gibt es ab 9 Uhr Frühstück im Trebel-Café. Danach starten Touren in die Umgebung. Gutshof, Fermentationsmanufaktur, Barockdorf oder Biohof können Ziele sein. Höhepunkt sind die kulinarischen Spaziergänge durch Tribsees. Sie starten 18, 18.45, 19.30 und 20.15 Uhr, ein Ticket kostet 39 Euro. Der Startschuss erfolgt im Kaufhaus-Restaurant. Station 2 ist die Kirche. Danach geht es zum Wasserwanderrastplatz. Nummer 4 wird Freilichtkino am Abend sein, bevor man im Restaurant noch mal einen Absacker in Form von Festem oder Flüssigem nehmen kann. Das beste vom Feste sind die Reste – das ist das Motto am 25. Juli. Um 9 Uhr wird die Karl-Marx-Straße für Autos gesperrt, und das für die hoffentlich längste Frühstückstafel der Welt. Hier sind keine Reservierungen nötig. Karten für die Abendveranstaltungen sind hier zu haben: Trebel-Café in Tribsees, Café Wunderbar in Bad Sülze, Blumenladen Blütenzauber in Tribsees, direkt neben dem Kaufhaus, Edeka Dummnick in Tribsees oder online unter www.t2t.info. Das Treiben von 22. bis 25. Juli ist gleichzeitig die Midissage zum großen Projekt „Tribsees’ Zukunft machen“. Hier schon mal ein kleiner Überblick für weitere Highlights: So wird mit dem Motorsportverein am 24. Juli ab 15 Uhr eine Camping-Tafel zwischen den beiden Stadttoren eröffnet. Tango zum Vollmund heißt es ab 20 Uhr. Kino ist am 23. Juli ab 22 Uhr angesagt, wenn sich die Karl-Marx-Straße 23 in ein Lichtspielhaus mit Sternenhimmel verwandelt. So schließt sich der Kreis, denn die Macher des Projektes, die durch viele Einwohner, Bürgermeister, Bauamt und Vereine unterstützt werden, wollen Kunst, Kochen und Performance verbinden – zur Erlebnis- und Eventgastronomie. Dabei zeigen sie die in ihren Projekten entstandenen Ideen und sind gespannt auf die Resonanz der Gäste.

Fliesen-Teller aus der Trebelpötterie

Der Efeu, der zum offenen Fenster reinwächst und Zeugnis des jahrelangen Schlummerns ist, bleibt ganz gewollt Teil des Drei-Tage-Restaurants. Geschirr ist auch schon da. Nach einer Idee von Hilde Zinke aus der Trebelpötterie wurden im Juni nämlich in einer großen Aktion Fliesen hergestellt, die als Teller dienen werden. Und was kommt auf den Tisch? „Es wird Fingerfood geben, aber auch der beliebte Erbenseintopf und andere regionale Köstlichkeiten – von verschiedenen Köchen neu interpretiert – sind zu haben. Es geht um den Geschmack von Vorpommern. Deshalb sind zum Beispiel die Manufaktur Olaf Schnelle aus Dorow oder der Biobauernhof aus Deyelsdorf dabei oder der Landwerthof der Nordmanns, die mich übrigens in Hamburg angesprochen haben“, verrät Marco Antonio nur einige Details. „Die Leute sollen sich einfach überraschen lassen und Mut haben, sich darauf einzulassen“, lacht er.

Alles wird verwertet: Aus alten Brettern und Steinen werden Sitzbänke fürs Drei-Tage-Restaurant in Tribsees. Quelle: Ines Sommer

Respektvoller Umgang mit dem fremden Eigentum

„Oberste Priorität war für uns, respektvoll mit dem Raum umzugehen. Wir verändern nur behutsam, und zwar so, dass nur mit mobilen Teilen arbeiten. Hier wird nichts abgerissen oder baulich verändert“, erklärt Beate Kapfenberger bei einem Rundgang durch das alte Kaufhaus. „Der Hausbesitzer kann also jederzeit sein Eigentum wieder nutzen“, so die 32-Jährige. Das Problem: Der Eigentümer aus der Schweiz hat auf Anfragen der Stadt bisher nicht reagiert. Mit der Aktion Ende Juli könnte er nun aus der Reserve gelockt werden. „Es ist ja keine Hausbesetzung, wir nutzen das Gebäude nur temporär“, sind sich die Hamburger einig.

Der fertige Tresen fürs Restaurant in Tribsees. Quelle: Ines Sommer

Aufschließen und nutzen – Kunst darf das

Und der Professor, wie Ton Matton in Tribsees nur genannt wird, sagte der OZ bei einem früheren Rundgang: „Egal, was danach passiert, wir haben gewonnen. Entweder der Besitzer meldet sich, dann kann die Stadt endlich mit ihm in Kontakt treten und wir haben was erreicht. Oder er meldet sich nicht, dann hatten wir alle wenigstens Spaß und zeigen, was man aus dem Haus machen kann.“

Fenster auf und Efeu rein, wenn das kein Dornröschenschloss ist... Quelle: Ines Sommer

Da es sich um ein Privathaus handelt, könnte nur der Besitzer Anzeige erstatten. Getreu dem Motto: Lieber eine schlechte Reaktion als keine, hofft man, dass der sich meldet.

Rückendeckung bekommen die Künstler für ihre Aktionen übrigens von SPD-Minister Christian Pegel (er gab das Geld für das Projekt), der sich mit Ton Matton einig ist: Kunst darf das.

Irritieren, provozieren, verrückt denken – all das ist den Künstlern gelungen, das merkt man, wenn man mit Tribseesern spricht. Doch es gibt auch Skeptiker, und die fragen: Was bleibt, wenn die Matton-Leute das kleine Trebelstädtchen wieder verlassen? „Auf jeden Fall wurden Impulse gegeben“, sagt Bauamtsleiterin Stefanie Timm. Nicht nur ein neues Wohn- und Geschäftshaus zeugt davon, sondern auch die jüngste Bauanfrage für eine Lückenbebauung in der Karl-Marx-Straße. In dem Haus ist eine Galerie im Gespräch. Und dann ist da noch das neue Café, das kürzlich eröffnete. Das Dornröschen-Tribsees erwacht eben ganz zaghaft.

Tribsees bittet zu Tisch: Für Beate Kapfenberger (l.) und Martha Starke aus Hamburg ist es einen Herzenprojekt geworden, denn sie haben sich verliebt in das kleine Städtchen zwischen Rostock, Greifswald und Stralsund. Quelle: Ines Sommer

Von Ines Sommer