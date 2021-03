Tribsees

Gemeinsam hatten Cornelia Werner, Leiterin der ASB-Kita „Trebelforscher“ Maik Dumnick, Inhaber des Tribseeser Edeka - Marktes zu einer Spendenaktion aufgerufen, die den Alltag der kleinen Tribseeser in der Kita bereichern sollte. Dazu stellte der Marktchef eine Spendenbox im Leergutbereich des Ladens auf. Damit wurden die Kunden dazu eingeladen, die Pfandbons für ihr Leergut für die Kita zu spenden. Bereits zum Kindertag 2018 hatte eine ähnliche Aktion gezeigt, dass die Trebelstädter ein großes Herz für die Mädchen und Jungen haben, die in der Kindertagesstätte betreut werden.

Hunderte Pfandbons und Bargeld eingeworfen

Mit Spannung folgten Cornelia Werner und Maik Dumnick in diesem Jahr der Auswertung der Aktion. Nach der Öffnung der Box purzelten viele Pfandscheine aus der Box auf das Laufband der Supermarktkasse. Innerhalb von zwei Monaten hatten die Kunden des Marktes mehrere hundert Pfandbons im Wert zwischen 8 Cent und 50 Euro in die Spendenbox gesteckt. Darunter fand sich dann auch so manche Bargeldspende. Insgesamt erbrachte Die Auszählung von Bargeld und Pfandbons 440 Euro, die Maik Dumnick am Ende auf 600 Euro aufstockte.

Ein großes Dankeschön allen Spendern

„Das war ein kaum zu erwartendes hohes Spendenergebnis„, sagte eine hocherfreute Cornelia Werner und bedankte sich auch im Namen der Kinder und des Kita-Teams bei allen Spendern für ihre Unterstützung. Leider konnten dieses Mal wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie keine Kinder bei der Auswertung der Aktion dabei sein. Doch die Lütten werden es miterleben können, wenn nun mit dem Geld aus der Spendenaktion die Spielplätze auf dem Außengelände der Kita noch schöner gestaltet werden.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Harry Lembke