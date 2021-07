Tribsees

Die bunten Kanus stehen am Ufer, viel Zelte sind aufgestellt, überall laden Bänke und Tische zum gemütlichen Klönen ein. Es ist ganz offensichtlich: Der jahrelang vor sich hin gammelnde Wasserwanderrastplatz an der Trebel in Tribsees an nicht nur eine Schönheitskur bekommen, sondern wird genutzt.

So wie am letzten Wochenende, als im Rahmen des Projektes „Tribsees’ Zukunft machen“ und „Tribsees to Table“ viele Einheimische und Gäste von der Stadt zur Trebel pilgerten, um sich mit Gegrilltem und leckeren Getränken verwöhnen zu lassen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, und so bekam man richtig Lust, in eins der knallig-farbigen Boote zu steigen. Doch so war es nicht immer.

Idee stammt aus den 90er-Jahren

Für das gesellschaftlich-sportliche Leben und den Tourismus war es Mitte der 90er-Jahre eine tolle Idee, am nördlichen Stadtrand zwischen der Nordquebbe und der Trebel einen Wasserwanderrastplatz einzurichten. Der damalige Bürgermeister Lothar Schimmelpfennig und die Mitarbeiterin im Bauamt, Susanna Masur, setzten sich aktiv für das Projekt ein und schafften es, dass mit Hilfe von Betrieben, zum Beispiel dem Förderverein Stremlow, 1996 der Platz an der Trebel eröffnet werden konnte. Und das Angebot entwickelte sich in den nachfolgenden Jahren erfolgreich.

Mondscheinparty und Moorfroschfest

Betriebs- und Familienfeiern, sportliche Veranstaltungen, die jährlichen Drachen- und Moorfroschfeste für Kinder oder die Mondscheinpartys machten den Rastplatz zu einem von den Tribseesern viel genutzten Treffpunkt. Dazu kamen die Touristen, die aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland auf dem Wasserweg nach Tribsees kamen und sich für das erholsame, naturbelassene Trebeltal begeisterten.

Der Wasserwanderrastplatz in Tribsees lädt wieder ein. Quelle: Harry Lembke

Als dann aber die Stadt 2014 den Rastplatz an einen privaten Betreiber verpachtete, leitete sie damit unbewusst den Anfang von einem vorläufigen Ende ein. Es stellte sich bald heraus, dass die Ansichten der Stadt und des neuen Betreibers über Pflege und Bewirtschaftung der Anlage sehr auseinander gingen. Es kam zu Unstimmigkeiten, die letztendlich zur Schließung der Anlage führten. In der Folge gab es keine Aktivitäten mehr.

Wiedergeburt 2019 beschlossen

2019 beschloss dann aber die Stadt, den Rastplatz doch am Leben zu erhalten. Sie nahm ihn wieder zurück und bemühte sich, sowohl in der Gestaltung als auch im Leistungsangebot die notwendige Ordnung wieder herzustellen.

Dazu waren fast zwei Jahre nötig, aber im Juni 2021 konnte er dann vollständig saniert und mit einigen Neuerungen, wie Imbisskiosk und Anlegesteg, wieder in Betrieb genommen werden. Er ist jetzt von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für Touren auf der Trebel stehen zurzeit ein Tretboot, zwei Ruderboote sowie zwei viersitzige und fünf zweisitzige Kanus zur Verfügung.

Jörg Beyer und Harald Lorbeer spannten sich davor

Für die Ausleihe der Boote, die Organisation, Sauberkeit und Ordnung auf dem Platz ist Jörg Beyer zuständig, und er hat das alles sichtlich gut im Griff. Er ist auch außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 0179/4388003 zu erreichen. In dem neu aufgestellten Kiosk wird Harald Lorbeer freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr einen Imbiss anbieten. Individuelle Absprachen mit ihm sind unter Telefon 0176/211o9378 möglich.

Wasserwanderrastplatz Tribsees. Quelle: Harry Lembke

In der weiteren Planung ist vorgesehen, das Angebot mit der Trendsportart „Stand-up-paddle“ (Paddeln im Stehen auf einem schmalen Surfbrett) und einem Fahrrad-Verleih zu erweitern. Auch die kleine Badestelle soll wieder hergerichtet werden. Die bereits rege Nutzung nach der Wiedereröffnung lässt erkennen, dass der Wasserwanderplatz in Tribsees bald wieder ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen sein wird.

Eins können die beiden neuen Betreiber vorerst nicht beeinflussen, und das ist die Qualität der ziemlich verkrauteten Trebel.

Von Harry Lembke und Ines Sommer