Tribsees: Feuerwehrchef Manuel Horn (39) ist doppelter Glücksbringer

Stralsund

Wenn es stimmt, dass Schornsteinfeger Glück bringen, dann ist Manuel Horn so etwas wie ein doppelter Glücksbringer. Denn neben seinem Beruf ist der 39-Jährige ehrenamtlich Feuerwehrchef von Tribsees und mit seiner Truppe hat er schon so manches Unheil abwenden können.

Ich habe mich als Kind schon für die Feuerwehr begeistert, sagt Horn und so ist er als 14-Jähriger in die Jugendfeuerwehr der Trebelstadt eingetreten, als diese gerade vier Wochen alt war. „Die Feuerwehr ist mein Leben“, sagt der Wehrleiter. Und weil das so ist, hat sich der Vater zweier Kinder 2019 als Parteiloser auf der CDU-Liste in die Stadtvertretung wählen lassen, um der Feuerwehr hier eine Stimme zu geben.

Für sein ehrenamtliches Engagement bekommt er von seiner Partnerin Rückendeckung „Das funktioniert nur, wenn wir uns zusammen gut absprechen.“

Von Jörg Mattern