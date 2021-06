Tribsees: Mehr als 100 Personen erhielten zweite Impfung

Tribsees

Erfolgreicher Abschluss einer Impfaktion in Tribsees: In der vergangenen Woche erhielten über 100 Personen – zumeist über 70 Jahre – ihre zweite Impfung. Ziel war es, möglichst vielen älteren und behinderten Bürgern die Gelegenheit zu bieten, mit wenig Aufwand vor Ort beide Impfungen zu ermöglichen. Verabreicht wurde das Mittel des Herstellers AstraZeneca.

Die Aktion wurde auf Initiative des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock (Lagus) und in Zusammenarbeit mit zentralen Impfteams s9owie der Leitung des Seniorenhauses der Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf die Beine gestellt. Klienten aus dem stationären und ambulanten Pflegebereich der Awo und Mitarbeiter des Seniorenhauses erhielten ihre erste Impfung gegen Sars-CoV-2 am 15. März. Am 9. Juni gab es für denselben Personenkreis den zweiten Piks.

Laut aktuellem Lagus-Bericht gab es seit Beginn der Pandemie 184 Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern. 3771 Personen wurden positiv auf Corona getestet – 2557 Bewohner und 1214 Angestellte. Ins Krankenhaus mussten 587 Infizierte. Davon überlebten 406 die Infektion nicht.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Harry Lembke