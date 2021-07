Tribsees

Orgel-Feuerwerk mit vier Händen und vier Füßen – unter diesem Titel sind Orgelfans zu einem besonderen musikalischen Leckerbissen nach Tribsees eingeladen. Denn am 21. Juli findet dort ein Konzert zum Jubiläum 190 Jahre Buchholz-Orgel in der St.-Thomas-Kirche statt.

Da aktuell durch die Abstandsregelungen nur ein Teil der Sitzplätze genutzt werden kann, gibt es zwei Aufführungen des Konzertes, und zwar um 17 Uhr und 19.30 Uhr. Hier ist die klangvolle Orgel in vierhändigen Konzerten mit gleichzeitiger Video-Übertragung der Orgel-Spielanlage auf eine große Leinwand zu sehen und zu hören.

Iris und Carsten Lanz erneut an der Kirchenorgel

Hauptakteur des Abends ist das Orgel-Duo mit Iris und Carsten Lenz. Die beiden Virtuosen gelten zurzeit als eines der führenden Orgel-Duos in Europa. Sie sind Organisten an der großen und bedeutenden Skinner-Orgel der Saalkirche in Ingelheim am Rhein. In der 24 000-Einwohnerstadt in Rheinland-Pfalz haben sie gerade in der Corona-Zeit einige evangelische ZDF-Fernsehgottesdienste musikalisch gestaltet. Mit ihren vierhändigen Konzertprogrammen haben sie bisher zahlreiche Konzerte in vielen Ländern Europas, in Russland und in den USA gespielt. Zusätzlich haben sie rund 30 CD-Einspielungen und 3 Video-DVDs vorgelegt sowie bei weiteren Radio- und TV-Produktionen mitgewirkt.

Das wird gespielt

Das Konzert gibt einen spannenden Querschnitt durch die vierhändige (und vierfüßige) Orgelmusik, wofür es zahlreiche Kompositionsbeispiele aus mittlerweile fünf Jahrhunderten gibt. Es erwarten die Konzertbesucher heitere, humorvolle und überraschende Klänge, u. a.: Malerbi (Sinfonia), Thayer (Concert Variations), Bedard (Petite Suite), Lenz (Nun danket alle Gott), Dinda (Charlie Dog Blues).

Buchholz-Orgel in Tribsees ist 190 Jahre alt Die dreischiffige kreuzrippengewölbte Backsteinhallenkirche in Tribsees entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Teile des Vorgängerbaus aus dem 13. Jahrhundert wurden in den Bau einbezogen. So stammt der Feldsteinunterbau des quadratischen Westturms aus der Zeit des Vorgängerbaus. Der obere Turmbereich stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Damals entstand auch die Sakristei mit Netzgewölbe an der Chor-Nordseite. Im 19. Jahrhundert wurden die neogotische Vorhalle an der Südseite angefügt und das Innere im neogotischen Stil verändert. Ein kostbares Ausstattungsstück ist der spätmittelalterliche Flügelaltar mit einer ungewöhnlichen Darstellung der eucharistischen Mühle. Der drei Meter hohe und 5,50 Meter breite Mühlenaltar entstand vermutlich um 1430. Die Art der Darstellung ist der Abendmahlsfrömmigkeit der Zisterzienserklöster zu verdanken. Das Motiv ist – insbesondere als geschnitzte Version – sehr selten. Aber auch die Kanzel von 1577 und die Buchholz-Orgel von 1831 sind besondere Stücke. Die Orgel wurde 1831 gebaut, sie hat 28 Register auf zwei Manualen. Saniert wurde sie 1996 durch Rainer Wolter.

Konzerte mit dem Orgel-Duo Lenz haben einige Spezialitäten. Einmal gibt es eine für alle Altersgruppen geeignete und kurzweilige Programmgestaltung mit jeweils angenehm zu hörenden und auch humorvollen Kompositionen. Zweitens wird die Orgel-Spielanlage per Video auf eine große Leinwand im Kirchenraum übertragen, so dass die Konzertbesucher von allen Plätzen der Kirche den Organisten live beim Spielen auf die Finger und die Füße schauen können. „Wir wollen das Ganze auch humorvoll moderieren, und es gibt die Besucher immer noch einige Überraschungen im Konzert“, sagt Iris Lenz.

Vorm Konzert kurze Orgeleinführung

Und ihr Mann Carsten ergänzt: „Wir haben an dieser Orgel bereits mehrere Konzerte gespielt. Es ist eines der großen und gut erhaltenen Instrumente aus der berühmten Orgelbauwerkstatt Buchholz. Mit ihrem vielseitigen Klangbild eignet sie sich ideal für unser Konzertprogramm. Wir freuen uns sehr darauf, das Instrument den Konzertbesuchern dieses Mal mit vierhändiger Originalmusik zu präsentieren, wobei auch einige bekannte Melodien zu hören sind. Etwa Minuten vor Konzertbeginn machen wir als kleines Vorprogramm noch eine kurze Orgel-Vorführung.”

Der Eintritt ist frei, eine Kollekte ist natürlich gern gesehen. Das Konzert dauert etwa eine Stunde. Und die Veranstalter weisen darauf hin, dass die aktuellen Corona-Vorgaben gelten. Infos zu den Ausführenden und Demo-Video unter www.lenz-musik.de.

Von Ines Sommer