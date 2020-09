Tribsees

Im geschichtsträchtigen Tribseeser Pfarrhaus wird gebaut. Die evangelische Kirchengemeinde will im Ostflügel, dem ältesten Teil des denkmalgeschützten Gebäudes eine Begegnungsstätte für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ausbauen. Über den Beginn der Bauarbeiten hat sich Gemeindepädagogin Heike Teske sehr gefreut.

An eine Fußbodenheizung ist gedacht

„In den neuen Räumen wird endlich mehr Platz für unseren Kinderkreis sein“, sagt die Erzieherin, die seit 1995 als Gemeindepädagogin für die Kirche arbeitet. „Hier werden wir am Tisch sitzen, um zu basteln, zu essen oder um religionspädagogisch zu arbeiten. Der große Raum wird Platz genug haben, um einen Stuhlkreis aufzubauen“, sagt sie voller Vorfreude und hält auch nicht damit hinter dem Berg, worauf sie sich am meisten freut: „Hier wird es sogar eine Fußbodenheizung geben, das ist die Chance für einen gemütlichen Sitzkreis.“

Gemeinsam kochen in der neuen Küche

Die Räumlichkeiten werden zudem mit einer Küche ausgestattet, so dass auch gemeinsam gekocht oder ein Mittagessen für Kinder angeboten werden kann. Vor allem zwei Kindergruppen mit Mädchen und Jungen im Alter bis zu sieben Jahren und der Mutter-Kind-Kreis nutzen die Angebote von Heike Teske von montags bis mittwochs rege.

Austausch unter Frauen im Mutter-Kind-Kreis

Ria Schütt besucht vor allem den Mutter-Kind-Kreis mit ihren zwei Kindern regelmäßig. „Mit meinem Sohn, der heute elf Jahre alt ist, bin ich da bereits schon hingegangen. Und als er in den Kinderkreis gewechselt ist, dann auch mit meiner Tochter“, sagt sie. Für die junge Mutter, die in Drechow zu Hause ist und in Faesekow als Landwirtin auf der Putenfarm arbeitet, ist es vor allem der Austausch mit anderen Müttern zu allen Fragen rund ums Kind sowie das gemeinsame Spielen mit den Lütten ein wichtiger Antrieb gewesen, dieses Angebot ihrer Kirchengemeinde wahrzunehmen. Zu dieser hat sie eine enge Bindung. Ich bin schon als Jugendliche gerne mit auf die Jugendfreizeiten gefahren“, sagt Ria Schütt.

Tribseeser Geschichte unter Denkmalschutz

Pastor Detlef Huckfeldt hat im Pfarrhaus seine Arbeitsräume über der Begegnungsstätte, die derzeit für ihre neuen Aufgaben saniert wird. „Endlich wird ein über Jahre leer stehender Gebäudeteil des denkmalgeschützten Pfarrhauses einer Nutzung zugeführt werden, gleichzeitig bekommen Kinder und Jugendliche ihren eigenen Raum“, sagt der Pastor. Er weiß um die Bedeutung des Pfarrhauses für die Trebelstadt.

„Hier wurde der Aufklärungstheologe Johann-Joachim Spalding 1714 als Sohn des Pastors von Tribsees geboren“, verweist Huckfeldt auf einen protestantischen Theologen und Vordenker der Aufklärung mit Bedeutung weit über das damalige Schwedisch-Pommern hinaus. Mit Blick auf die künftige Nutzung der Räumlichkeiten schiebt der Pastor noch hinterher: „Schon Spalding hatte seinerzeit Kirche als Raum der Bildung und Erziehung zum Wohle der ganzen Menschheit gesehen.“

Das Land gibt 98 000 Euro dazu

Freude herrscht dieser Tage in der Kirchengemeinde aber auch noch aus einem weiteren Grund. Das Sanierungsvorhaben am Pfarrhaus kostet richtig viel Geld – insgesamt 131 155 Euro. Der Pommersche Evangelische Kirchenkreis beteiligt sich mit 22 035 Euro. Und da passte es gut, dass zu Wochenbeginn Besuch mit einem Scheck in der Tasche vorbeischaute. CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Eifler und Katy Hoffmeister ( CDU), in ihrem Amt als Justizministerin MV auch für Kirchenfragen zuständig, überreichten einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 98 366 Euro aus dem Strategiefonds der Landesregierung.

Eifler wies darauf hin, dass unter seinen Fraktionskollegen Einigkeit herrsche, dass der Strategiefonds der Landesregierung genau das Instrument sei, mit dem sich Projekte von Kirchengemeinden wie dieses, aber auch von Feuerwehren im Land unterstützen lassen, die sonst nicht förderfähig gewesen seien.

Geld, das aus Sicht von Tribsees Bürgermeister Bernhard Zieris (Freie Wählergemeinschaft) für die künftige Arbeit mit Kindern in der Trebelstadt gut angelegt ist. Dass es diesmal der Kirchengemeinde zugutekommt, freue ihn besonders, ebenso die Tatsache, dass ein weiteres Haus in der Trebelstadt modernisiert werde. Zieris nutzte darüber hinaus die Gelegenheit, der Justizministerin über die Anstrengungen zu berichten, die in der Trebelstadt unternommen werden, dem weiteren Verfall von Häusern entgegenzuwirken, deren Besitzer rechtlich sicher mit ins Boot zu holen. Dafür erhoffe er sich auch Unterstützung aus Schwerin. Justizministerin Katy Hoffmeister will dazu mit dem Bürgermeister das Gespräch suchen.

Von Jörg Mattern