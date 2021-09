Tribsees: Trebel Café entwickelt sich zum Treffpunkt in der Kleinstadt

Tribsees

Nach den ersten aufregenden Wochen und Monaten haben sich Caro und Nils Mittag ihren Urlaub nun mehr als verdient. Im Juni eröffneten sie am Markt in Tribsees ihr Trebel Café und haben damit einen neuen Treffpunkt für Einheimische und Touristen geschaffen. „Wir sind tatsächlich ganz schön abgekämpft nach dieser Saison. Aber es pendelt sich jetzt ein und wir blicken zuversichtlich auf die Wintersaison“, sagt Nils Mittag.

Neu an Herd und Pizzaofen

Was ursprünglich für vier Mitstreiter gedacht war, musste das Ehepaar plötzlich allein stemmen. „Die Rückmeldungen waren so positiv, dass wir uns auch verpflichtet haben, es weiter zu versuchen“, so der 31-Jährige. Und der Erfolg bestärkt das Paar.

Im einstigen Milchladen und Konsum in Tribsees haben sich Caro und Nils Mittag mit ihrem Trebel Café bereits eine große Stammkundschaft erarbeitet. Quelle: Heiko Kauffmann

Während sich Ehefrau Caro von mittwochs bis sonntags als Bäckerin unter Beweis stellt, kommt ihr Mann hauptsächlich an den Wochenenden ins Spiel, wenn das Trebel Café wieder die Pizza auf die Speisekarte setzt. Dabei ist Nils Mittag beruflich eigentlich in der IT-Branche zu Hause. „Das Pizzabacken war aber auch schon in den Jahren zuvor ein Hobby von mir. Da konnte ich das gut übernehmen“, verrät er.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die vielen Reservierungen insbesondere an den Wochenenden zeigen, wie sehr sich die Tribseeser auf die handgemachten Leckereien freuen. Aber auch an den Wochentagen hat das Café stets warme Speisen im Angebot. An der Kuchentheke erfreuen sich in der Trebelstadt offenbar besonders die Eierschecke, Mohnkuchen oder Stachelbeertorte besonderer Beliebtheit. „Da schauen wir dann aber auch auf saisonale Früchte“, so Nils Mittag.

Im einstigen Milchladen und Konsum in Tribsees haben sich Caro und Nils Mittag mit ihrem Trebel Café bereits eine große Stammkundschaft erarbeitet. Quelle: Heiko Kauffmann

In den Wochen und Monaten nach der Eröffnung bildeten sich auf dem Markt teilweise Warteschlangen. Inzwischen gibt es unter den Einheimischen viele Stammkunden, die sich hier zum wöchentlichen Kaffeeklatsch treffen.

Aus Hamburg zurück in die Heimat

Erst vor rund drei Jahren hat es Caro und Nils Mittag in die Trebelstadt verschlagen. „Meine Frau stammt eigentlich aus Schwerin, ich aus Rostock, und zwischendurch waren wir fünf Jahre in Hamburg. Dann wollten wir schauen, wo es in der Region eine bezahlbare Immobilie gibt. Da hat uns quasi unser Haus hier gefunden“, berichtet Nils Mittag.

Unweit des neues Heimes wurde der alte Milchladen und Konsum in der Karl-Marx-Straße 64 seit 2016 bereits vom Arbeitskreis Asyl für einen wöchentlichen Kaffeetreff für jedermann genutzt. Als sich Bürgermeister Bernhard Zieris hier einen dauerhaften Café-Betrieb wünschte, ließ das Paar die Idee reifen.

Als noch die Milchkannen klapperten Das zweigeschossige Bürgerhaus mit dem Ladengeschäft vor der Kirche stammt aus der Zeit von 1880/1890 und noch viele Tribseeser erinnern sich an das rege Treiben in und vor dem Geschäft und auf dem wenige Meter entfernten Markt sowie den Brunnen mit dem markanten grün-bläulichen Frosch auf einer Kugel dazwischen. Noch heute klingt manch Alteingesessenem das Läuten der schweren Milchkannen in den Ohren, wenn sie das Gebäude passieren. So hat die Tribseeserin Freya Schönau, die hier im Konsum im Erdgeschoss tätig war, noch viele lebendige Erinnerungen an die Zeit, in der sie selbst noch die Milch aus den Kannen umschöpfte und den Kindern im Laden ein Stück Käse über die Theke reichte. Gisela Meyer hat direkt über dem Konsum gewohnt und erinnert sich an den Trubel vor der Tür. Unter ihrem Fenster pulsierte das Leben auf dem Markt und am Brunnen, der insbesondere die jüngeren Kinder in den heißen Monaten zur Erfrischung einlud. Nur, wo der Frosch abgeblieben ist, daran erinnert sich niemand. Genau diese Erinnerungen spiegeln sich auch in den Fotos wider, die nun auch Caro und Nils Mittag überreicht wurden. An den Wänden des Café’s laden sie dazu ein, in diesen Räumen Erinnerungen und Episoden auszutauschen. Weitere Fotos und Geschichten sind herzlich willkommen. Vielleicht weiß dann jemand, wohin es den Frosch verschlagen hat.

Neben seinem Einsatz im Café arbeitet der Unternehmer auch noch weiterhin im IT-Bereich. Seine 33-jährige Ehefrau war als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Einsatz, befindet sich eigentlich noch in Elternzeit und ist nun hauptsächlich für den Betrieb des Café’s verantwortlich. Nach den ursprünglichen Plänen, mit vier Betreibern, hätte die Arbeitsteilung anders aussehen sollen. „Aber wir sind froh, dass unsere Familien das gut auffangen und für die Kinderbetreuung extra nach Tribsees angereist kommen“, so der Familienvater.

Im einstigen Milchladen und Konsum in Tribsees haben sich Caro und Nils Mittag mit ihrem Trebel Café bereits eine große Stammkundschaft erarbeitet. Quelle: Heiko Kauffmann

Nach seinem Urlaub öffnet das Paar erstmals am Samstag, dem 9. Oktober, pünktlich zum Markttag wieder die Tür zum Trebel Café. Dann ist wieder mittwochs bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. An Markttagen öffnet das Café auch am Vormittag.

Als Konsum und vor allem Milchladen ist das Haus in der Karl-Marx-Straße 64 den älteren Einheimischen in Tribsees noch in bester Erinnerung. Quelle: Heiko Kauffmann

Von Wenke Büssow-Krämer