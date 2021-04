Tribsees

Der Asylkreis Tribsees hat an die 29 Kinder in der Tribseeser Flüchtlingsunterkunft Ostergeschenke verteilt. „Diese Osteraktion ist für uns und auch die Kinder sehr wichtig“, sagt Heiko Kaufmann von AK Asyl Tribsees. „Für die Flüchtlingskinder ist es bereits der 2. Oster-Lockdown. Sie sind von den durch die Pandemie bedingten Einschränkungen und Restriktionen besonders hart betroffen.“ Der Asylkreis will mit der Aktion zeigen, dass die Flüchtlinge in der Region nicht vergessen werden.

Ostergrüße und Schoko-Osterhasen wurden von Pastor Detlef Huckfeldt und Marie-Luise Kauffmann überbracht. Im Gespräch äußerten die Kinder Hoffnung, dass alle „das letzte Ende der Pandemie gut durchstehen.“ Weiterhin hoffen sie darauf, dass gemeinsame Treffen bald wieder möglich sind und dann das Leben gemeinsam gefeiert werden kann.

Zuletzt lebten rund 75 Geflüchtete in Tribsees. 30 Männer, 16 Frauen und 29 Kinder. Den 17 Familien fehlt oft nicht nur ein Computer. Es mangelt an einer WLAN-Verbindung, einem Drucker oder das Datenkontingent auf dem Familien-Handy. Lernen und im Lockdow eine Verbindung nach draußen herstellen ist für die Flüchtlinge nur schwierig möglich. AK Asyl versucht hier zu helfen. Seit 2015 engagieren sich rund 20 ehrenamtliche Helfer für den Asylkreis der evangelischen Kirchengemeinde Tribsees.

Von oz