​Tribsees: Was am Wochenende in der Trebelstadt los ist

Tribsees

Die Tribseeser sind am Wochenende zu einem geselligen Treffen auf dem Markt, am Wasserwanderrastplatz und in der Kirche eingeladen. In der Kirchengemeinde steht der Erntedank im Mittelpunkt. Dazu wird am Sonnabend ab 9 Uhr zum Schmücken des Altarraumes eingeladen. Traditionell spenden dazu die Gärtner Blumen, Obst und Gemüse. Vor dem Altar wird damit ein farbenfrohes, sehenswertes Bild gestaltet wird. Die Erntegaben gehören mit zu den Vorbereitungen zum festlichen Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, dem 3. Oktober. Dieser beginnt um 9.15 Uhr. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein in der Kirche.

Drachenfest am Wasserwanderrastplatz

Am Samstagnachmittag lädt die Stadt anlässlich des Tages der Einheit die Bürger ab 14 Uhr auf dem Markt zu einem Treffen mit Musik ein. Gleichzeitig ab 14 Uhr werden die jüngeren Tribseer mit ihren selbstgebauten Drachen auf der Wiese am Wasserwanderrastplatz zum 12. Drachenfest erwartet.

Von Harry Lembke