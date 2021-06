Student Paulus Goerden (21) zeigt es in der alten Kneipe an seinem Modell mit den rund 300 Altstadt-Gebäuden ganz deutlich: Es gibt viel, fast zuviel zu tun. Alles, was aus Backstein ist – deutlich zu erkennen ganz links und rechts die Stadttore von Tribsees oder in der Mitte die Thomaskirch mit dem größten Stein – , gehört zur sanierten und bewohnten Substanz. Schrill in Gelb leuchten die Ruinen und stark sanierungsbedürftigen Häuser. Und das sind fast 60. Quelle: Stefan Sauer