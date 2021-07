Das Projekt „Tribsees lädt zu Tisch“ startet am 22. Juli um 18 Uhr im alten Kaufhaus mit dem Kennenlern-Abend mit viel Musik. Dazu gibt es Grüße aus der Küche vom Dorow-Hamburg-Tandem und von der „Kaffeeklappe“, und das als Dankeschön kostenlos für die Einwohner der Postleitzahlen 18465, 18334, 18461 und 18513 (Voranmeldung erforderlich).

Am 23. Juli heißt es ab 18 Uhr „Die Welt zu Gast bei Freunden“. Partner wie das GUtshaus Landsdorf und Nina Janoschka von „Schnelles Grünzeug“ präsentieren sich, dazu gibt es Livemusik von Thomas Reiche, auch ein DJ legt auf. Tickets: 20 Euro.

Am 24. Juli gibt es ab 9 Uhr Frühstück im Trebel-Café. Danach starten Touren in die Umgebung. Gutshof, Fermentationsmanufaktur, Barockdorf oder Biohof können Ziele sein. Höhepunkt sind die kulinarischen Spaziergänge durch Tribsees. Sie starten 18, 18.45, 19.30 und 20.15 Uhr, ein Ticket kostet 39 Euro. Der Startschuss erfolgt im Kaufhaus-Restaurant. Susann Probst und Yannik Schon von „Krautkopf“. Für flüssige Genüsse sorgen „Black Delight“ und „Tranquillo“, gereicht in Gefäßen von Julia Kaiser. Außerdem gibt es einen Blick in die Küche der Zukunft mit „Schnelles Grünzeug“ und „Kaffeeklappe“.

Station 2 ist die Kirche. Danach geht es zum Wasserwanderrastplatz, dort sorgen Lutz Bornhöft und Harald Lorbeer für gute Laune.  Station Nummer 4 wird Freilichtkino am Abend sein, bevor man im Restaurant noch mal einen Absacker in Form von Festem oder Flüssigem nehmen kann.

Schon um 17 Uhr gibt es Tango auf der Straße. Mit dabei auch DJ Jane Ute aus Anklam. Und es haben sich „Muzet Royal“ für Livemusik angesagt.

Das Beste vom Feste sind die Reste – das ist das Motto am 25. Juli. Um 9 Uhr wird die Karl-Marx-Straße für Autos gesperrt, und das für die hoffentlich längste Frühstückstafel der Welt. Hier sind keine Reservierungen nötig.

Karten für die Abendveranstaltungen sind hier zu haben: Trebel-Café in Tribsees, Café Wunderbar in Bad Sülze, Blumenladen Blütenzauber in Tribsees, direkt neben dem Kaufhaus, Edeka Dummnick in Tribsees oder online unter www.t2t.info.

Das Treiben von 22. bis 25. Juli ist gleichzeitig die Midissage zum großen Projekt „Tribsees’ Zukunft machen“. Hier schon mal ein kleiner Überblick für weitere Highlights: So wird mit dem Motorsportverein am 24. Juli ab 15 Uhr eine Camping-Tafel zwischen den beiden Stadttoren eröffnet. Tango zum Vollmund heißt es ab 20 Uhr. Kino ist am 23. Juli ab 22 Uhr angesagt, wenn sich die Karl-Marx-Straße 23 in ein Lichtspielhaus mit Sternenhimmel verwandelt.

Die OZ vergibt für den Freitagabend im Restaurant zweimal eine Freikarte, die die Hamburger Initiatoren zur Verfügung stellen. Wer am Dienstag um 16 Uhr unter der Nummer 03831/206760 Glück hat und eine freie Leitung erwischt, kann ein Ticket an Land ziehen. Ines Sommer