Tribsees

Kaum zu glauben: In der Altstadt von Tribsees wird nach vielen Jahrzehnten das erste neue Haus gebaut. Zwischen den beiden Stadttoren wurde zwar zwischenzeitlich einiges saniert, aber jetzt ensteht erstmals wieder ein richtiger Neubau. Und der fällt ins Auge. Denn dort, wo vor einiger Zeit noch ein Parkplatz Autos aufnahm, schwingen jetzt die Bauarbeiter das Zepter.

Auf dem Platz zwischen der Karl-Marx-Straße – die alten Tribseeser kennen die noch als Langeheerstraße – und der Neubaustraße standen einst drei kleine mittelalterliche Wohnhäuschen mit den Hausnummern 31 , 32 und 33. Mit der Zeit baufällig geworden, wurden sie vor Jahren abgerissen – und es blieb eine etwa 700 Quadratmeter große Freifläche, die las willkommener Parkplatz diente. Bis das Ehepaar Stefanie und Daniel Timm aus Neumühl das Areal kaufte.

Kleinstadt mit 2600 Einwohnern 2600 Einwohner zählt die Stadt Tribsees, wobei der Ort nach einem Hoch zu DDR-Zeiten rund ein Drittel der Einwohner verloren hat.Zur Stadt gehören auch die Dörfer Landsdorf (seit 1950), Stremlow, Siemersdorf und Rekentin (alle drei seit 1999). 1287 erhielt Tribsees das Lübische Stadtrecht. Tribsees ist eine slawische Siedlung, die schon 1136 angelegt wurde. 1140 kam die Burg Tribsees dazu. Bis 1953 gehörte Tribsees zum Kreis Grimmen, danach zum Landkreis Stralsund, kam 1994 zum Landkreis Nordvorpommern. Heute ist die Stadt Teil von Vorpommern-Rügen. Sie ist von Stralsund, aber über die A20 auch von Grimmen und Rostock schnell erreichbar, hat zudem eine eigene Autobahnabfahrt. 1991 wurde Tribsees Modellstadt der Städtebauförderung, was Tribsees unter anderem den Anschluss an das zentrale Wasser- und Abwassernetz bescherte.

Stefanie Timm, sie ist als Amtsleiterin für Bau und Ordnung im Amt Recknitz-Trebeltal auch beruflich in der Branche zu Hause, verriet der OZ, was geplant ist. „Wir bauen ein kombiniertes Wohn- Geschäftshaus. Es wird ein so genanntes Niedrigenergiehaus, in dem unter anderem eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach einen Großteil des Energiebedarfs deckt“, sagt die Neumühlerin und ergänzt: „Im Erdgeschoss entsteht eine neue Apotheke, und darüber sind vier Wohnungen geplant. Die bauliche Gestaltung der Apotheke geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Besitzerin der jetzigen Tribseeser Ratsapotheke Marion Klaffki. Sie wird dann von dort mit ihrer Einrichtung in den Neubau umziehen.“ Und auch die vier Mietwohnungen sind schon vergeben, da gab es großes Interesse.

Neubau soll Ende 2022 fertig sein

Zunächst hatten die Archäologen auf der Baustelle das Sagen. Sie fanden zwar keine außergewöhnlichen Schätze, konnten aber doch für sie interessante Erkenntnisse über die Bau- und Lebensweise der Menschen im früheren Tribsees gewinnen. Danach wurde die Baufläche für das Haus abgesteckt und die Fläche für die Bodenplatte vorbereitet. Inzwischen sind bereits die Hochbauer angerückt. Nun wächst das Haus täglich. „Wir hoffen, dass der Neubau Ende 2022 fertig ist und die Mieter einziehen können“, sagt Stefanie Timm bei einem OZ-Rundgang.

Der Neubau beherbergt unten die neue Apotheke, oben gibt es vier Wohnungen. Quelle: Harry Lembke

Gebaut wurde nur außerhalb der Stadttore

Außerhalb der Stadttore sind einst nicht nur die Neubaugebiete, Schule und Kita entstanden. Auch die Häuslebauer zog es an den Stadtrand. Zu aufwändig schien ein Bauprojekt in der Altstadt. Schreckten doch die Denkmalschutzauflagen (Altstadt Tribsees ist komplettes Bodendenkmal) ab. Zudem sind die Häuser eher klein geschnitten. Wer hier bauen will, braucht Kraft, Zeit und Geld. Doch Tribsees hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Städtchen zu entwickeln. Getreu dem Motto: Tribsees ist nicht tot, es schläft nur, wurde ein entsprechender Rahmenplan erarbeitet, um die Stadt aus dem Dornröschenschlaf zu holen.

Stadt hat noch 60 sanierungsbedürftige Häuser

Die kleine Stadt liegt direkt an der A 20 verkehrstechnisch super, man ist in einer halben Stunde in Rostock, Greifswald oder Stralsund. Und doch stehen 60, zum Teil sehr herunter gekommene Häuser in einem einzigartigen Ensemble mitten der ehemaligen Grenzstadt leer, gammeln vor sich hin. Tribsees hat reichlich von den „toten Augen“. Nur vor den beiden Stadttoren boomte bisher der Eigenheimbau, doch jetzt gehe es um die Altstadt, wie schon 2020 sowohl auf einen Forum in Richtenberg als auch im Bauausschuss Tribsees unterstrichen wurde.

Eigentumsverhältnisse sind größtes Problem

Das größte Problem waren bisher immer die Eigentumsverhältnisse, erklärt Bauamtsleiterin Stefanie Timm damals: „Die Häuser gehören uns nicht. Da brauchen wir eine Handhabe, um schneller handeln zu können. Viele Erben und Erbengemeinschaften, die eine Entwicklung blockieren, verhindern, dass wir jungen Familien so ein Haus anbieten können.“ Die Förderung würde sich dann schon finden, meint sie optimistisch.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Revitalisierung der Altstadt, Leerstand beseitigen und der Daseinsfürsorge nachkommen – das sind die drei Aufgaben für die Zukunft. Vor allem private Vorhabenträger sollen bei den Förderanträgen unterstützt werden. So sind schon weitere Projekte in Vorbereitung. In der Papenstraße könnte in einem Quartier großzügiges Generationen-Wohnen verwirklicht werden. „Wir machen die Fläche frei, dann ist ein Investor gesucht, der die Maßnahme, die viel Potenzial bietet, umsetzt“, sagt Stefanie Timm auf OZ-Nachfrage. An der Nordquebbe haben gerade zwei Bauwillige einen Antrag für jeweils ein Einfamilienhaus eingereicht.

Künstler wollen Tribseeser wachrütteln

Das Engagement der Tribseeser wird gebraucht. Und die dürfen auch mal verrückte Ideen haben. So wie der holländische Künstler Ton Matton, als er in Tribsees letzten Sommer zu einer bunten Aktion aufgerufen hatte (die OZ berichtete). An der Außenwand entstand da kurzerhand ein „Open-Air-Kino“. Die Leute aus der traurigen Stimmung holen und Denkanstöße geben, das war das Ziel der Veranstaltung. Und ein bisschen ist der Funke wohl schon übergesprungen.

Nicht jede Lücke muss bebaut werden

Das nun schon sichtbare Wohn- und Geschäftshaus ist also nicht nur das erste neue Gebäude in den altehrwürdigen Stadtmauern von Tribsees. Vielmehr soll es auch ein Signal sein an andere: Habt Mut, baut auch! Die Tribseeser würden sich freuen, wenn das in der Karl-Marx-Straße laufende Projekt Anreiz für andere Investoren ist. Denn Abrisslücken gibt es einige. Natürlich müssen nicht alle bebaut werden, einige sollen auch grüne Oasen oder Spielnischen bieten.

Von Von Harry Lembke und Ines Sommer