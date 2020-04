Trotz Corona: Das können Sie am 1. Mai rund um Grimmen erleben

Grimmen

Maitanz, Maibaumfest und anschließend nett essen gehen – das alles ist in diesem Jahr nicht möglich. Doch was kann man am langen 1.-Mai-Wochenende unternehmen, wenn man nicht in der Wohnung oder dem eigenen Garten bleiben möchte?

Immer vorausgesetzt natürlich, alle derzeit geltenden (Abstands)regeln werden eingehalten. Ihre OZ hat ein paar Tipps für Sie:

Kormorankolonie: Eine andere Welt

In eine andere Welt abtauchen kann man in der Kormorankolonie in Niederhof. Etwa 2000 Brutpaare der umstrittenen Vögel leben dort. Dort sind die Tiere zu Hause, die Fischern ein Dorn im Auge sind, Besucher aber nach nur wenigen Schritten in unbändige Natur abtauchen lassen, die sie begeistern und faszinieren.

Imposante Brutbäume gibt es dort zu sehen – mit bis zu 20 Nestern auf nur einem Baum. Jetzt, im Frühjahr, machen die Jungvögel vor Ort ordentlich Geschrei. Wenn die Besucher Glück und vor allem Geduld haben, können sie beobachten, wie die Kormorane im Verbund jagen und ganze Fischschwärme einkreisen. Das Naturschutzgebiet, in dem nicht nur Kormorane, sondern auch Reiher leben, gibt es übrigens bereits seit 1952.

Tierparkbesuch in Grimmen

Wer Tiere mag, aber in Grimmen bleiben möchte, für den lohnt sich sicher ein Besuch im kleinen Zoo der Trebelstadt. Auch dort muss natürlich das Abstandsgebot von 1,50 Meter eingehalten werden. Und leider sind auch die Spielplätze im Zoo nach wie vor gesperrt.

Aber der Tierpark ist geöffnet und empfängt zwischen 9 und 17 Uhr seine Besucher. In den vergangenen Wochen gab es auch Nachwuchs im Tierpark. Pünktlich an den Osterfeiertagen gab es beispielsweise bei den Dalmatiner-Rex-Häschen Zuwachs.

Natur pur im Griebenower Schlosspark

Geöffnet hat in der barocken Schlossanlage derzeit zwar nichts und am Schloss selbst schreitet die Sanierung voran, aber ein Besuch des Areals kann sich trotzdem lohnen. Denn die Parkanlage mit Teichen und altem Baumbestand laden zum Verweilen und Entspannen ein.

Das Schloss befindet sich am Ende einer Kastaniendoppelallee und wird flankiert von symmetrisch angeordneten Bauten mit Marstall und Kavaliershaus. Zur eigentlichen Schlossanlage gehören viele andere, teilweise restaurierte Gebäude, die sich über den kleinen Ort Griebenow verteilen. Der Schlossbau erfolgte 1709 und wurde zusammen mit einem malerischen Park mit Teichen und altem Baumbestand von etwa 14 Hektar angelegt.

Ausflüge nach Stahlbrode oder Nehringen

Was immer geht, soweit das Wetter einigermaßen mitspielt, ist ein kleiner Ausflug. Verbunden werden kann er mit einem Strandspaziergang am Strelasund in Stahlbrode oder einem Erkundungsgang durch den historischen Ort Nehringen bis zur historischen Trebelbrücke beispielsweise. Je nachdem, wohin es Sie zieht: Machen Sie sich ein paar schöne Frühlingstage!

Von Almut Jaekel