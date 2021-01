Stralsund

Das Jubiläum hatten sie sich sicher anders vorgestellt: Zehn Jahre Hochzeitshaus Saffran, eine Leistung, auf die das Inhaber-Ehepaar Ramona und Robert stolz sein kann. Doch feiern ist zurzeit aus bekannten Gründen nicht möglich – weder Jubiläen noch Hochzeiten. Also beschränkten sich die beiden Unternehmer auf eine Bekanntgabe des ersten runden Geburtstags auf Facebook.

Den Lockdown verbringen die Saffrans aber nicht mit Trübsalblasen, sondern mit dem Umbau des Ladens in der Mönchstraße. Sie investieren mitten in der Coronakrise einen fünfstelligen Betrag. „Wir werden den unteren Bereich gemütlicher gestalten“, sagt Inhaber Robert Saffran. Eine wärmere, privatere Atmosphäre soll geschaffen werden. Er zeigt in eine Ecke, in der vorher Vitrinen standen und bald eine Couch und ein Tisch den Platz einnimmt. Einiges wurde schon umgeräumt, der Fußboden ist in Holzoptik, die neuen Möbel – von einem regionalen Anbieter, wie Saffran betont – kommen in dieser Woche geliefert.

Der untere Ladenbereich wird gerade neu gestaltet. Es soll gemütlicher werden. Quelle: Kai Lachmann

Abschied vom Juwelier-Dasein

Anstatt klingenden Sektgläsern beim Anstoßen auf das passende Kleid geben im Haus nun Bohrmaschine und Co. den Ton an. Der Umbau ist nicht einfach nur eine Modernisierung, sondern eine Neuausrichtung, die sich schon lange abgezeichnet hat: Die Gewerbetreibenden verabschieden sich fast komplett von der Juwelier-Sparte, für die der Name Saffran Jahrzehnte lang in der Region Stralsund bekannt war. Fortan konzentrieren sie sich fast ausschließlich auf das Thema Hochzeit.

„Jeder, der mal bei uns eine Uhr gekauft habt, bekommt auch weiterhin einen Batteriewechsel“, versichert Saffran. Neue Uhren gebe es aber nicht mehr. In Sachen Schmuck würden im Erdgeschoss künftig ausschließlich Antrags- und Trauringe sowie Brillantschmuck angeboten, den man etwa zum fünften Hochzeitstag tragen oder schenken könnte.

Unternehmensgründung 1936

Wie kam es zur Umorientierung? „Meine Großeltern haben das Unternehmen 1936 gegründet. Bis 2004 war es ein reines Juweliergeschäft. Dann haben wir ein Trauringstudio eröffnet und festgestellt, dass uns das Thema Hochzeit viele Punkte bringt und sehr viel Freude macht“, erzählt Robert Saffran. Die Kunden hätten erzählt, dass es für sie nicht einfach sei in der Region, alle individuellen Wünsche erfüllt zu bekommen. Zudem habe es ihnen die private Atmosphäre im Hause Saffran angetan.

Weil die beiden oberen Etagen frei waren und sich die Räume nicht vermieten ließen, entstand die Idee, dort Brautkleider und Anzüge zu verkaufen. „Das war das Baby meiner Frau. Ich habe mich unten weiter um die Trauringe gekümmert“, blickt Robert Saffran zehn Jahre zurück.

„Zwischen Tüll und Tränen“

Seither, so schätzt er, waren sie schon an mehr als 2000 Hochzeiten beteiligt. Für Aufsehen hätte zudem der Dreh der VOX-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ gesorgt. Dass die Kundschaft zufrieden ist, zeigen die zahlreichen Dankeskarten, die im Treppenhaus dicht an dich gehängt die Wände zieren. „Da wird langsam der Platz knapp“, meint Saffran. 200 Brautkleider und 60 Anzüge haben die Kunden zur Auswahl. Wen etwas nicht passt, kann es umgenäht werden.

Zufriedene Kundschaft: Hunderte Paare haben dem Hochzeitshaus eine Dankeskarte geschickt. Quelle: Kai Lachmann

Der Umbau des Geschäfts wird noch einige Tage dauern. Danach ist vermutlich abwarten angesagt. Denn noch kann niemand, wie lange die Coronakrise Einschränkungen für die Einzelhändler mit sich bringt. „Wir hoffen ganz stark, dass es möglichst bald wieder losgeht. Schön wäre, wenn wir wenigstens Kunden mit Termin begrüßen könnten.“

2020 fielen zahlreiche Hochzeitsfeiern aus

Denn normalerweise sei der Jahresbeginn die Hoch-Zeit fürs Planen der Hochzeit – die meisten Paare wollen sich im Sommer das Ja-Wort geben. Schon im vergangenen Jahr mussten wegen des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen zahlreiche Hochzeitsfeiern ausfallen oder verschoben werden. Saffran hofft, dass zumindest einige davon in diesem Jahr nachgeholt werden.

Einen Internetshop werde es auch in Zukunft nicht geben. „Wir wollen ansprechbar sein.“ Manche Termine, bei denen sich Paare in mehreren Stunden die Ringe aussuchen und/oder die Kleidung aussuchen, würden auch noch mehrere Gespräche und Telefonate nach sich ziehen, weil doch noch Wünsche auftreten oder Unsicherheiten beseitigt werden müssen.

Ein Paar sei gleich fünf Stunden geblieben. Am Ende hätten sich alle so gut verstanden, dass sie am liebsten noch zusammen essen gegangen wären. Robert Saffran schmunzelt darüber und sagt überzeugt: „Diesen persönlichen Kontakt kann das Internet nicht bieten.“ Eher werde er Bratwürste verkaufen, als das Geschäft ins Netz zu verlegen.

Von Kai Lachmann