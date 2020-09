Trotz Corona: Landrat Kerth sieht gute Chancen für Weihnachtsmärkte in Vorpommern-Rügen

Stralsund

Noch 84 Tage, dann steht der 1. Advent vor der Tür – und damit beginnt auch wieder die Zeit Weihnachtsmärkte. Wenn da nicht das Corona-Virus wäre. Stefan Kerth ( SPD), Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, geht davon aus, dass es die Weihnachtsmärkte im Landkreis auch unter Pandemiebedingungen geben wird. So hatte die Landesregierung MV erst am vergangenen Dienstag beschlossen, dass Weihnachtsmärkte im Bundesland mit den aktuell niedrigsten Infektionszahlen unter strengen Hygieneauflagen erlaubt werden sollen.

Gesundheitsamt soll nach aktueller Lage vor Ort entscheiden

Sollte sich diese vergleichsweise komfortable Infektionslage zur Adventszeit noch ebenso stabil darstellen, möchte Kerth die Ausrichtung der Weihnachtsmärkte im Landkreis Vorpommern-Rügen den vorhandenen Bedingungen entsprechend gelockert gestalten. „Ich habe gegenüber Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) angesprochen, dass wir größeren Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten den Raum lassen, den die Gesundheitsämter der jeweiligen Regionen nach der Lage vor Ort für vertretbar halten“, erklärte der Landrat am vergangenen Freitag in einem Gespräch vor Pressevertretern.

Hygienekonzepte für Weihnachtsmärkte zügig abstimmen

Mit Stand vom 4. September gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen vier aktuelle Infektionen, davon je eine im Bereich Nordvorpommern und in der Hansestadt Stralsund sowie zwei auf Rügen. Damit wurden seit dem 3. März dieses Jahres 110 Corona-Fälle registriert. Davon zählen bereits 104 Personen als wieder genesen. Gestorben sind zwei Menschen, die von der neuartigen Viruserkrankung befallen waren. „Ich möchte, dass wir vor Ort angemessen auf die Datenlage zu Infektionsquote und -dichte reagieren“, sagte Stefan Kerth.

Angesichts dieser Voraussetzungen ruft er die Veranstalter von Weihnachtsmärkten in den Kommunen Vorpommern-Rügens dazu auf, sich schnell mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in Verbindung zu setzen, um die entsprechenden Hygienekonzepte abzustimmen und so rechtzeitig einen Vorlauf zu schaffen, denn: „Die Fachleute unseres Gesundheitsamtes sind in Coronazeiten voll ausgelastet.“

Landrat macht sich für Störtebeker-Festspiele stark

In Sachen Großveranstaltungen im Kreis setzte der Landrat während des Pressegesprächs noch einen weiteren Schwerpunkt „Die Störtebeker-Festspiele sind für unseren Landkreis und die vom Tourismus geprägte Region wirtschaftlich systemrelevant“, sagt Stefan Kerth mit Blick auf die gewaltigen Zuschauerzahlen, die sich alljährlich das Spektakel auf der Naturbühne am Ufer des Großen Jasmunder Boddens nicht entgehen lassen. So zählten die Festspiele am Ende der Saison des vergangenen Jahres insgesamt 333 000 Besucher. Das waren rund 15 000 Gäste mehr als 2018. Mit Ausbruch der Corona-Krise und der Absage der aktuellen Aufführung wurden 80 000 der für diese Saison bereits gebuchten Tickets in vielen Fällen storniert.

Mit dem Piraten Open Air an einem Strang ziehen

Stefan Kerth will sich daher bei der Landesregierung dafür einsetzen, dass die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek 2021 wieder stattfinden können, wenn sich die Infektionslage bis dahin nicht drastisch verschlechtert haben sollte. Der Landrat steht dazu mit dem Theaterleiter Peter Hick sowie mit seiner Amtskollegin im Landkreis Nordwestmecklenburg, Kerstin Weiss ( SPD), in Verbindung. In Grevesmühlen kämpft das Piraten Open Air ebenfalls mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Theaterbetrieb. „Wir haben in dieser Sache die gleichen Fragestellungen“, so Kerth. Man wolle dieses Anliegen mit gemeinsamen Positionen gegenüber der Landesregierung nach Möglichkeit in der nächsten Woche besprechen.

Bestimmte Dinge rechtzeitig regeln

Nach Gesprächen mit den Fachleuten seines Gesundheitsamtes vertritt der Landrat die Auffassung, dass sich bei den Störtebeker-Festspielen besser als etwa bei der aktuell diskutierten Zulassung von Zuschauern bei Fußballspielen eine Rückverfolgung von möglichen Infektionen organisieren lasse. Kerth nannte hier durchnummerierte Sitzplätze, sichere Wegeführung im Open-Air-Theater sowie personalisierte Tickets. „Wir können jetzt zwar noch nicht vorhersagen, wie sich das Corona-Geschehen bis zum nächsten Jahr entwickeln wird, aber ich bin der Auffassung, dass wir rechtzeitig bestimmte Dinge regeln sollten, die den Open-Air-Theatern die Zukunft sichern können.“

Von Jörg Mattern