Trotz Corona-Regeln: Mehr Sommer-Besucher als 2020 im Ozeaneum Stralsund

Stralsund

2021 war wie das Vorjahr geprägt von Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Dennoch vermeldet die Stiftung Deutsches Meeresmuseum vergleichsweise erfreuliche Zahlen, zumindest was die Sommersaison anbelangt: „Im Juli und August lag mit durchschnittlich 62 000 Besuchen je Monat die Auslastung unter Corona-Auflagen im Ozeaneum bei nahezu 100 Prozent, was uns angesichts der immer noch beunruhigenden Pandemielage zuversichtlich stimmt“, sagt Direktor Andreas Tanschus. „Das Interesse an unseren Museen ist, vor allem während der Urlaubszeit, ungebrochen hoch. Wir bedanken uns herzlich für das Verständnis und die Geduld bei Gästen und Belegschaft.“ Zur Stiftung Deutsches Meeresmuseum zahlen das Meeresmuseum in der Stralsunder Altstadt, das zurzeit aufgrund von umfangreichen Umbauten geschlossen ist, das Ozeaneum am Hafen, das Nautineum auf der Stralsunder Insel Dänholm sowie das Natureum Darßer Ort.

Die Besuchszahlen waren im Jahr 2021 weiterhin begrenzt, um die Abstandsregeln gewährleisten zu können. Ein Besuch des Ozeaneums war lediglich mit vorheriger Buchung eines Online-Zeitfenstertickets und unter Einhaltung weiterer Zugangsbeschränkungen möglich. Anfang des Jahres blieben die Einrichtungen des Deutschen Meeresmuseums zunächst für fünf Monate fast durchgängig geschlossen. Seit 14. Dezember sind erneut aufgrund der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung die Türen zu.

Stiftung wurde 70, Natureum 30 Jahre alt

Trotz der schwierigen Situation feierte das Deutsche Meeresmuseum in diesem Jahr online sein 70-jähriges Bestehen. Ein weiteres Jubiläum: Das Natureum auf dem Darß wurde 30 und bekam neue Ausstellungskomponenten. Zudem erschienen ein über 130 Seiten umfassender Jubiläumsband „Das Meer im Museum“ und ein Animationsfilm, der vor allem Einblick in die Forschungs- und Vermittlungsarbeit des Deutschen Meeresmuseums gibt. „Er verdeutlicht, wie umfangreich und engagiert die Stiftung als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit fungiert“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Künstler Eckhard Buchholz (r.) hat Andreas Tanschus (mit Hut) ein Porträt des ehemaligen wissenschaftlichen Direktors Dr. Harald Behnke übergeben. Es ist Tradition, dass sich die Leiter des Deutschen Meeresmuseums nach Dienstzeitende malen lassen. Quelle: Kai Lachmann

„Das kommende Jahr wird von der Fortsetzung aktueller und neuer Projekte geprägt sein: Die Modernisierung des Meeresmuseums in der Altstadt schreitet voran, innovative digitale Formate für Museumsgäste und zur Erschließung der Sammlung entstehen, wissenschaftliche Forschung trägt zu einem nachhaltigen Miteinander bei und mit vielfältigen Aktionen werben wir überregional für unsere sehenswerten Standorte“, blickt Prof. Burkard Baschek voraus. Der Ozeanograf übernahm im September offiziell als wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Meeresmuseum den Posten von Dr. Harald Benke, der über 25 Jahre für die Stiftung tätig war und am 31. Juli 2021 planmäßig in den Ruhestand ging.

Von Kai Lachmann