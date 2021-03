Stralsund

Neuer Rekord: 50 Millionen Euro will die Hansestadt 2021 investieren. Rund 20 Millionen werden über Kredite finanziert. So auch der Ankauf der Werftflächen, wofür 10 Millionen eingeplant sind. Drei Millionen kommen noch für benachbarte Areale, aber auch für andere Flächenankäufe in der Stadt dazu. Doch auch Schulsanierungen und Straßenbau stecken mit großen Summen im diesjährigen Etat.

„Wir investieren viel, aber das ist der richtige Weg aus der Krise“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in der letzten Bürgerschaft, als er die Eckdaten für den Haushaltsplan vorstellte. Besonders wichtig war ihm zu betonen, dass die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer gleich bleiben.

Doch auch wenn die Stadt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise mit rund drei Millionen Euro weniger an Gewerbesteuern klar kommen muss, hält die Kommune an den freiwilligen Ausgaben fest. 16,7 Millionen Euro sind für Museen, Zoo, Hafentage, Wallensteinfest, Rügenbrückenlauf, Sportförderung, Jugendkunst-Verein und Senioren-Ticket fest eingetaktet. „Allerdings müssen wir bei ständig steigender Kreisumlage auch darauf achten, dass der Kreis auch die Leistungen erbringt, für die wir als Kommune eigentlich nicht verantwortlich sind.“ Damit spielt Badrow auf Schulsozial- und Stadtteilarbeit an, für die man sich Dank des Engagements der Macher als Stadt auch finanziell stark macht, obwohl es Kreisaufgaben sind.

Investitionen für Schulen, Straßen und Sport

Zu den großen Brocken bei den Investitionen gehören die Schulsanierungen mit 13 Millionen, der Neubau des Stadions Kupfermühle mit 1,8 Millionen für den Abschnitt, der im Sommer fertig wird, und 2,9 Millionen für den Ausbau der Schulen (die OZ berichte bereits ausführlich). In den weiteren Straßenausbau fließen 3 Millionen, zum Beispiel für Tribseer Damm, Am Stadtwald, Zur Schwedenschanze, Homa-Brücke, Grünthaler Hof, Hainholz- und Lindenstraße. Unter dem Stichwort städtisches Sondervermögen laufen Maßnahmen mit einem Volumen von rund 20 Millionen. Dazu gehören die Sanierung des Stralsund Museums, die Erweiterung des Schulzentrums am Sund und der Bau der Sporthalle an der Gagarin-Schule.

Die Feuerwehr geht ebenfalls nicht leer aus. 1,2 Millionen sind hier vorgesehen für Mehrzweckboot, Kommandowagen, Atemschutzgeräte und Abrollbehälter. Investiert wird auch in das städtische Sondervermögen. 21,3 Millionen sollen für Hansakai, Reiferbahn und Parkhaus Schützenbastion ausgegeben werden. Stralsund Museum, Schulzentrum am Sund und Gagarin-Sporthalle

Nach Vorstellung der ersten Eckdaten samt Grundstücks-Investition für das Werftgelände haben die Abgeordneten den Etat in der Stralsunder Bürgerschaft einstimmig zur weiteren Beratung in die Fach-Ausschüsse verwiesen.

Von Ines Sommer