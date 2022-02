Stralsund

Ihrem kleinen Sohn gehe es ganz gut, sagt die Bedienung in einem Stralsunder Café. Das positive Ergebnis seines Corona-Tests sei zwar zunächst ein Schock gewesen, aber die Symptome wären bei einer Erkältung schlimmer. Trotzdem stellt sich die Frage: Warum geht sie als Mutter und direkte Kontaktperson trotzdem arbeiten? Antwort: „Das ist mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Mich hat das auch überrascht.“

So wie ihr dürfte es derzeit hunderten Menschen in Vorpommern-Rügen gehen: Sie sind Kontaktpersonen, dürfen sich aber frei bewegen. Das wirft Fragen auf. Ist das Gesundheitsamt so überlastet, dass die Einhaltung der Quarantäne nicht mehr überprüft wird? Immerhin hieß es in einer Pressemitteilung des Landkreises Ende Januar, dass für die Durchsetzung der Impfpflicht für medizinisches Personal im Gesundheitsamt „momentan nicht ausreichend Kapazitäten vorhanden“ sind. Das Amt ist also am Anschlag. Und täglich steigen die Zahlen weiter.

Regeln für die Omikron-Welle

Doch Fakt ist: Die arbeitende Mutter im Café muss tatsächlich nicht in Quarantäne, da sie geboostert ist. Kontaktpersonen, die dreimal geimpft sind, können also weiter zur Arbeit, Schule, Uni, Schule und Kita. Allerdings sollen sie dabei ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat Mitte Januar entsprechende Merkblätter mit Regeln veröffentlicht, die an die Omikron-Welle angepasst sind.

Wer muss in Quarantäne, wer nicht? Kontaktpersonen müssen in Quarantäne, wenn sie – ungeimpft oder unvollständig geimpft sind, das heißt, dass die zweite Impfung weniger als 15 oder mehr als 90 Tage her ist. – vor weniger als 28 oder mehr als 90 Tagen ein positives Testergebnis erhalten haben. Positiv Getestete sollen ihre Kontaktpersonen selbst informieren. Die Quarantäne dauert zehn Tage ab dem ersten Tag nach dem Datum des letzten engen Kontakts mit einem Infizierten. Ein Test am Ende der Quarantäne ist nicht notwendig, sofern keine Symptome auftreten. Die Quarantäne kann auf sieben Tage verkürzt werden, wenn frühestens am Tag sieben nach dem letzten Kontakt mit einem Infizierten ein Schnelltest (kein Selbsttest) oder ein PCR-Test gemacht wird und negativ ausfällt. Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne, wenn sie – geboostert oder zweimal geimpft sind und die zweite Impfung zwischen 15 und 90 Tage zurückliegt. – genesen sind und der positive Test zwischen 28 und 90 Tage zurückliegt. – geimpft genesen sind (Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben). Ausgenommen sind medizinisches Personal, Pflegepersonal, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Personen bei Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen. Sie müssen sich testen lassen und Anweisungen des Gesundheitsamtes befolgen, um auch symptomlose Infektionen zu entdecken. Sollten Symptome auftreten, müssen sich die Personen in Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen. Quelle: Landesamt für Gesundheit und Soziales

Dass dreifach geimpfte Personen nicht in Quarantäne müssen, entlastet das Gesundheitsamt. Ebenso wird laut Lagus-Merkblättern bei der Quarantäne von ungeimpften Kontaktpersonen das lokale Gesundheitsamt „nur noch in Ausnahmefällen Kontakt“ aufnehmen. Kreissprecherin Sandra Lehmann: „Die Kontaktnachverfolgung gibt es seit Dezember nicht mehr. Es werden nur noch die positiv Getesteten informiert.“

Auch dies geschieht mittlerweile auf eine Weise, mit der das Amt den Aufwand verringert: Infizierte werden nun per SMS darüber informiert, dass ihr PCR-Test positiv ausgefallen ist. In der Nachricht steht ein Link, der zu Infos über Quarantäne und Co. führt. „Wir wollen über diesen Weg sicherstellen, dass alle Betroffenen weiterhin tagesaktuell erreicht werden“, sagt Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes.

Circa 65 Mitarbeiter nur für Corona

Keine Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen, keine Kontaktnachverfolgung mehr, SMS für Infizierte: Trotz der drei Maßnahmen sind im Gesundheitsamt weiterhin um die 65 Personen nur mit Corona-Aufgaben beschäftigt, sagt Sprecherin Lehmann. Denn: „Es sind mehrere hundert Anrufe pro Tag, die im Gesundheitsamt und im Bürgerservice eingehen.“

Auch die Unterstützung der Bundeswehr wird weiterhin benötigt. Seit Anfang Dezember ist die Truppe wieder für den Landkreis im Einsatz, zunächst mit 32, mittlerweile mit 38 Soldatinnen und Soldaten. „Im Rahmen der Amtshilfe unterstützen 16 im Gesundheitsamt und 22 im Impfzentrum“, schlüsselt Kreissprecherin Lehmann auf.

Impfpflicht weiter mit Fragezeichen

Trotz all der Entlastung gibt es für die kommende Herausforderung noch keine Lösung: die Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das Amt soll ab dem 15. März Einzelfall-Prüfungen vornehmen und darüber entscheiden, ob aufgrund eines nicht ausreichenden Impfstatus beispielsweise Pflegekräfte nicht mehr weiter eingesetzt werden dürfen. Wird dafür Personal aus anderen Bereichen im Gesundheitsamt zusammengezogen? Werden neue Mitarbeiter eingestellt? Oder gibt es einen ganz anderen Ansatz? Lehmann: „Dazu kann ich aufgrund von internen Planungen noch keine Aussage tätigen.“

Von Kai Lachmann