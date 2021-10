Altefähr

Der Protest der neugegründeten Bürgerinitiative „Für die Bäume“ scheint ungehört zu verhallen. Das Fällen von Bäumen in Altefähr für die Wiederherstellung eines Kurparks geht weiter.

Ein Kurpark von 1884 mit Blick auf Stralsund soll wiederhergestellt werden. Dieser sei seit der Wende nicht mehr gepflegt worden, erklärte Bürgermeister Frank Jätschmann. Mittlerweile ist er zu einem Wald geworden. Laut Jätschmann sehe eine Regelung vor, wie groß der Baumanteil sein dürfe, damit der Bereich wieder als Park zählt. Bemerkenswert: Für die gefällten Bäume müssen in so einem Fall keine Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.

Fällungen sollen im Oktober enden

Etwa seit Mitte September wird gefällt, die Stämme stapeln sich an der Strandpromenade. Jätschmann rechnet mit einem Abschluss noch in der ersten Oktoberwoche. Franziska Mackels von der Bürgerinitiative kritisiert: „Das war alles so hau-ruck-artig.“ Kinder seien erschrocken gewesen, dass plötzlich ihr Kletterbaum weg war und hätten angefangen, Unterschriften zu sammeln. Jätschmann könne die Aufregung etwa der Kinder zwar nachvollziehen, verwies aber darauf, dass die Pläne seit langem öffentlich einsehbar gewesen seien.

Franziska Mackels, Bürgerinitiative Kurpark, steht mit einem Plakat vor abgesägten Baumstämme in Altefähr an der Strandpromenade. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Bereits 2016 habe die Gemeinde die Umwandlung beschlossen. Hintergrund sei auch, dass Altefähr im Rahmen der staatlichen Anerkennung als Seebad dazu aufgefordert wurde, Terrainkurwege beziehungsweise Landschaftswege zu schaffen. Zudem existierten schützenswerte Schwedenschanzen, auf denen einmal Kanonen aufgestellt waren. Dem Vorwurf, es würden im großen Stil 150 bis 200 Jahre alte Buchen gefällt, widerspricht Jätschmann. Er verweist auch auf die Verkehrssicherheit, die hier immer wieder ein Problem sei.

Gemeinde will keinen Fäll-Stopp

Für Mackels stellt sich trotz allem die Frage nach dem Sinn. Sie verstehe nicht, wieso man für einen Paragrafen und einen Kurpark so viele Bäume fällen muss. Das widerspreche auch dem, was Kinder ansonsten über Umweltschutz lernten.

Das Ziel – Blick auf Stralsund – ist erreicht. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Für die Gemeinde ändern sich die Umwandlung die Möglichkeiten zur Nutzung. Das betrifft etwa die Bebauung drum herum. Hierzu liegen laut Gemeinde aber bisher keine Pläne vor. Der Forderung nach einem Fäll-Stopp ist die Gemeinde nicht nachgekommen. Man dürfe nur im September und Oktober fällen und die Umwandlung müsse bis Sommer kommenden Jahres erfolgen. Durch einen Stopp würde die Gemeinde laut Jätschmann auf hohen Kosten sitzen bleiben. Er rechnet am Ende mit Investitionen von etwa einer halben Million Euro. Davon könnten 90 Prozent vom Land gefördert werden.

Von Christopher Hirsch, Anne Ziebarth