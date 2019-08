Neuhof/Stralsund

Trotz Reservierung kein Essen. Diesen besonderen Fall hatte die Stralsunderin Susanne Schacht-Peters mit ihrer Familie an einem Juliabend beim Marina-Restaurant „Alte Ziegelei“ in Neuhof erlebt. Vom gastronomischen Service war die 68-Jährige enttäuscht und setzte einen Brandbrief auf, in dem sie ihren Är...