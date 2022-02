Stralsund

Ist die Hansestadt im Rennen um den Kauf des Stralsunder Werftgeländes mittlerweile chancenlos? In einer Meldung des NDR vom vergangenen Wochenende war davon die Rede. Und das hatte am Sund für Aufregung gesorgt, zumal das Verfahren nicht öffentlich ist – und noch läuft.

„Gebe es seitens des Insolvenzverwalters oder des Gläubigerausschusses den Entschluss, die Werftflächen nicht an die Hansestadt Stralsund zu veräußern, wüsste ich davon“, ordnet Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) ein und ergänzt: „Wir haben gemeinsam das Ziel, den Standort zukunftssicher zu machen und vor allem Arbeitsplätze in signifikanter Anzahl zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darum halten wir als Hansestadt auch weiter an unserem Angebot fest, die Werftflächen zu kaufen und zu einem maritimen Industrie- und Gewerbepark zu entwickeln. Mit mehreren Pächtern, die insgesamt flexibler und weniger risikoanfällig am Markt agieren können. Und mit mehr Arbeitsplätzen, denn in den Werftflächen steckt noch so viel Potenzial, von dem bei Genting nur ein Bruchteil genutzt wurde und das durchaus ausbaufähig ist.“

Werft soll nicht zum Spekulationsobjekt werden

Als Oberbürgermeister werde Badrow alles dafür tun, dass der Stralsunder Standort nicht zum Spekulationsobjekt wird. „Die Stralsunderinnen und Stralsunder können sich darauf verlassen, dass ich dafür alle Möglichkeiten vollständig ausschöpfen werde. Parallel arbeiten wir bereits intensiv an der Gewinnung erster Pächter“, so das Stadtoberhaupt auf OZ-Anfrage weiter.

„Wir haben das gemeinsame Ziel, den Stralsunder Werftstandort zukunftssicher zu machen“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Hansestadt Stralsund

IG-Metall im Gespräch mit Stadt und Nordic Yards

„Das war Quatsch“, ordnet Guido Fröschke von der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg die Aussage im NDR-Clip ein. Er selbst hätte am Montag an einer internen Konferenz auf der Stralsunder Werft teilgenommen. „Da ging es darum, dass die Stadt weiterhin gute Aussichten hat, das Gelände zu erwerben“, sagt er. Damit könne die Hansestadt den Plan weiterhin verfolgen, zum 1. März die Grundstücke zu erwerben.

„Wir befinden uns in Gesprächen mit Nordic und der Hansestadt. Die Aussichten für die Hansestadt sind also weiterhin gut“, Guido Fröschke, Geschäftsführer der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg. Quelle: Kay Steinke

Schon mehr als zehn Millionen Euro sind im Haushalt dafür eingeplant. Auf den Flächen soll später ein maritimer Gewerbepark entstehen. Hauptankermieter könnte dann Nordic Yards werden, das Unternehmen hatte sich schon vor Genting in Stralsund engagiert. „Wir befinden uns in Gesprächen mit der Stadt und auch mit Nordic“, unterstreicht IG-Metall-Geschäftsführer Fröschke.

Neben Hansestadt weitere Interessenten für Werft

Zwar gibt es laut Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen weitere Interessenten für den Stralsunder Standort der MV Werften, dennoch hätte er in dieser Woche mit der Hansestadt und mehreren potenziellen Nutzern das weitere Vorgehen beleuchtet. Erste Details zur Zukunft der Werft könnten jedoch frühestens nach einer Betriebsversammlung am Freitag am Stralsunder Standort kommuniziert werden. Neben Morgen werden in Stralsund dann unter anderem Claudia Müller (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Heiko Miraß (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern erwartet.

Transfergesellschaft vorerst abgesichert Die Transfergesellschaften für die Beschäftigten der insolventen MV Werften können zum 1. März starten. Das Kabinett hatte für die Finanzierung bereits am Dienstag grünes Licht gegeben. Damit können 1834 Beschäftigte der Standorte in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund sowie 105 Mitarbeiter der MV Werften Fertigmodule GmbH in Wismar in die Transfergesellschaft Küste wechseln. Vorerst gilt eine viermonatige Laufzeit der Transfergesellschaft. Es sollen bis zu 20,4 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds in Form von Darlehen bereitgestellt werden. Die MV Werften hatten am 10. Januar Insolvenz angemeldet. Als Ursache gelten Finanzschwierigkeiten des Hongkonger Mutterkonzerns Genting infolge der Corona-Krise und der Schwierigkeiten der Kreuzfahrtindustrie.

Laut Fröschke sei es sogar gut, dass es offenbar mehrere Interessenten für die Werft gibt. Denn genau dies würde für einen intakten und attraktiven Standort sprechen – und für eine gute Arbeit des Insolvenzverwalters. Thomas Kühn, Morgens Vertreter in Stralsund, hatte bereits vor Eröffnung des Investorenprozesses gesagt, dass man „offen sein müsse für alle Bewerber“. „Auch für den positiven Fall, dass jemand eine neue Werft aufmachen möchte“, so Kühn. Dennoch werde nicht nur auf den Kaufpreis geguckt, sondern auch auf die Zukunftsperspektive – und die Zahl der Jobs.

Investoren buhlen auch um Werft in Bremerhaven

Gute Aussichten gibt es nicht nur für Stralsund, sondern auch für die in Schwierigkeiten geratene Lloyd-Werft in Bremerhaven, die ebenfalls der Genting-Gruppe angehört. Laut WirtschaftsWoche sollen dort die Verkaufsverhandlungen auch Anfang März zum Abschluss kommen. Dort sind zwei von drei potenziellen Investoren sogar bekannt. Neben der Bremerhavener Rönner-Gruppe hatte zuletzt der Schiffs- und Yachtbauer Al Seer Marine aus dem arabischen Emirat Abu Dhabi Kaufinteresse signalisiert.

Der Stralsunder Oberbürgermeister schätzte das Vorhaben hin zum maritimen Wirtschaftspark immer als „Riesenkraftanstrengung“ ein. Dennoch glaubt er, dass es das Richtige sei, dass die Hansestadt Stralsund das Werftgelände übernimmt. Rückendeckung gab es dafür aus allen Bürgerschaftsfraktionen. „Und ich bin froh, dass wir gute Unterstützung sowohl beim Land als auch beim Bund haben“, sagt Badrow.

Stralsunder AfD unterstützt Vorhaben der Stadt

„Nachdem der Genting-Konzern die MV Werften an die Wand gefahren hat, gilt es jetzt zu retten, was noch zu retten ist“, sagt Frank Fanter, Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft. Die Ansiedlung verschiedener Betriebe wäre nicht nur ein Gewinn für die Stadt, sondern würde auch Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Daher spricht sich auch die AfD- Fraktion in der Bürgerschaft dafür aus, das Werftgelände in städtisches Eigentum zu übernehmen. „Im Gegensatz zu dem ständigen Hin und Her mit den Werften würde uns das Konzept mit dem maritimen Gewerbepark langfristig was bringen“, ist der AfD-Mann überzeugt.

Ankauf kurzfristig ein Thema der Bürgerschaft

Was noch für Erfolgschancen des Vorhabens spricht: Am Montag steht der Ankauf des Werftgeländes auf der Tagesordnung einer nicht öffentlichen Dringlichkeitssitzung der Stralsunder Bürgerschaft. Zuvor beraten noch Finanz- und Wirtschaftsausschuss über das Thema.

Dazu erklärt Melanie Rocksien-Riad, von SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterstützte Kandidatin für die OB-Wahl: „Wichtig ist mir vor allem absolute Transparenz. Schließlich geht es nicht nur darum, eine zweistellige Millionensumme für den Kauf der Grundstücke aufzuwenden, sondern auch Lösungen für die erheblichen laufenden Kosten zu benennen, die aus einem derartigen Vorhaben resultieren. Auch hier muss die Refinanzierung gegenüber der Bürgerschaft, aber insbesondere gegenüber den Steuerzahlern klar benannt sein.“

Von Ines Sommer und Kay Steinke