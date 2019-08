Stralsund

Kinderlachen und weißrussische Lieder klingen über das Gelände des Berufsförderungswerkes auf der Schwedenschanze. 40 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 13 Jahren aus dem weißrussischen Mozyr proben für ein Kulturprogramm. Sie erholen sich derzeit vier Wochen lang auf Einladung des Vereins Tschernobylhilfe in der Hansestadt. Die Heimat der Kinder liegt im Gebiet Gomel, dessen Bewohner seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 unter den Folgen radioaktiver Strahlung zu leiden haben. Das Programm, das einstudiert wird, soll ein Dankeschön werden für die vielen Helfer, die den Aufenthalt der Kinder am Strelasund ermöglichen.

Regina Deutscher ist die Initiatorin der Tschernobylhilfe Stralsund. Seit 30 Jahren kämpft die 63-Jährige darum, das Leid der Kinder aus der Region des Unglücksreaktors zu lindern. „Bisher hat der Verein 1500 Kindern aus der Katastrophenregion helfen können“, sagt die Vereinschefin. Sie spürt bei jedem der Kinder, die seither jeden Sommer nach Stralsund kommen, wie sehr diese Hilfe Jahrzehnte nach der Explosion des Atomreaktors immer noch gebraucht wird.

Die Stralsunder Hilfe motiviert

Dass sie ankommt, wurde bei einem Treffen in Mozyr vor zwei Jahren deutlich. „Wir sind Kindern aus den ersten Jahren unserer Hilfsaktion begegnet, die jetzt erwachsen sind und selbst Kinder haben“, sagt Regina Deutscher und berichtet von Anton. Anfang der 1990er-Jahre kam er von einem Dorf aus schwierigen Verhältnissen zur Erholung nach Stralsund. Heute ist er Ingenieur in einem Metallwerk. „Seine Frau hat immer wieder betont, wie sehr Anton von Stralsund geschwärmt hat und was für eine Perspektive ihm dieser eröffnet hat“, sagt die Vereinschefin und betont: „Solche Erlebnisse motivieren sehr, weiter Hilfe zu organisieren.“

Einige Kinder würden gern in Stralsund bleiben

Für Irina Stankewisch sind es Licht, Luft und Sonne und viel frisches Obst, die den Kindern helfen, sich gegen die Strahlenfolgen zu stabilisieren. „Fast alle, die hier waren, kommen nahezu ohne Erkältung über den Winter“, sagt die Leiterin der Ökologischen Union Mozyr, dem weißrussischen Partnerverein der Stralsunder Helfer. „Viele Kinder kommen vom Dorf, sind das erste Mal auf großer Reise in eine so schöne Stadt wie Stralsund“, sagt die 49-Jährige und weiß: „So mancher kommt verschüchtert her und einige würde nun gerne hierbleiben.“

Verein hat viele Partner in der Hansestadt

Dazu tragen viele Erlebnisse bei, die der Stralsunder Verein und seine Helfer für die Mädchen und Jungen organisieren. Besuche in Tierpark, Meeresmuseum und Ozeaneum gehören dazu. „Die Hansestadt ist uns ein verlässlicher Partner, unterstützt Besuche in ihren Kultur- und Freizeiteinrichtungen mit freiem Eintritt“, sagt Regina Deutscher. Ausflüge führten die Kinder nach Rügen zum Baumwipfelpfad oder in den Rügenpark. Der Hanse-Dom lud die jungen Weißrussen zum Spiel und Spaß ins Freizeitbad ein.

Überhaupt Baden: „Das Tollste für unsere Kinder ist immer der Besuch im Strandbad“, sagt Anna Dudko. Die Dolmetscherin der Gäste hat festgestellt, dass die Lütten sich stets mit Elan auf den Marsch von der Schwedenschanze zur Badeanstalt machen.

30 Jahre Tschernobyl-Hilfe

Regina Deutscher fließt das Herz über, wenn sie über die Unterstützung spricht, die den Kindern aus Weißrussland hier entgegengebracht wird. „In 30 Jahren hat sich da ein so tolles Netzwerk entwickelt, das von Privatpersonen über Unternehmen bis zu Institutionen reicht, die alle mit ihrer Hilfe nie nachgelassen haben“, sagt sie.

Von Jörg Mattern