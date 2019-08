Stralsund

Durch bisher unbekannte Täter sind an einem Bürgerbüro des AfD Landesverbandes M-V in der Tribseer Straße in Stralsund zwei Sicherheitsschlösser der Eingangstür zugeklebt worden. Die Tat soll sich zwischen Freitag und Montag zugetragen haben. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro und geht von einer politisch motivierten Tat aus. Deshalb ermittelt der Staatsschutz in diesem Fall.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 03 95/55 82 22 24, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von Chris Herold