Tumba ito begeisterte Stralsunder Fans

Stralsund

Ziemlich genau drei Jahre mussten die Stralsunder Fans der Dresdener Latin-Band Tumba ito warten, bis das Sextett um den außergewöhnlichen Pianisten und Komponisten Wolfgang Torkler mal wieder in der Hansestadt live auftritt. Am Samstagabend war es nach langer Stralsund-Abstinenz an der Zeit, dass sich der ehemalige Stralsunder Wolfgang Torkler mit großem Besteck, sprich: also der gesamten Combo, in der Kulturkirche ein Stelldichein gab.

Gustav-Adolf-Saal war zu klein

Der Gustav-Adolf-Saal erwies sich als zu klein, für die große Schar der Tumba-ito-Jünger, und so spielte die Band erstmals im großen Kirchenschiff. „Dass der große Kirchenraum schwer zu bespielen ist, war ja bekannt und deshalb war es akustisch zu Anfang etwas kompliziert mit dem Sound, aber die Techniker haben es noch hin bekommen“, sagte Wolfgang Torkler erleichtert in der Konzertpause gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Die Musiker, insbesondere die charismatische Sängerin Elena Janis, verstanden es, dem Publikum das Gefühl zu geben, die karibische Meersluft des Malecóns, der beliebten Uferpromenade von Havanna, zu spüren. Mit Songs der berühmten kubanischen Formation Buena Vista Social Club gelang es der Dresdener Band grandios, die Kuba-Sehnsucht bei nicht wenigen Leuten im Publikum zu entfachen.

Salsa, Merengue und Cha, Cha

Im seitlichen Kirchenschiff fingen die ersten Konzertgäste an, sich nach der Salsamusik zu bewegen und es wurden im Laufe des Abends immer mehr. Zu Merengue, Cha Cha und anderen beliebten lateinamerikanischen Tänzen wurden die Hüften im auf Lauf des Konzertabends geschwungen.

Die sechs Musiker mussten natürlich Zugaben geben nach dem offiziellen Ende ihres Auftritts, doch Wolfgang Torkler hatte ein kleines Trostpflaster zu verkündigen. Im Mai 2020 wird Wolfgang Torkler, Absolvent des Berklee Collage of Music, in Boston ( USA), mit einem neue eigenen Projekt in Stralsund auftreten.

Torkler arbeitete bereits mit vielen renommierten Künstlern zusammen, so unter anderem mit der Schauspiellegende Rolf Hoppe und dem Rockpoeten Heinz Rudolf Kunze.

Von Christian Rödel