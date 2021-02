Stralsund

In einem Stralsunder Pflegewohnheim für Behinderte hat es Mitte Januar einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. 34 Bewohner und 19 Mitarbeiter einer Einrichtung des Trägers Hestia hatten sich infiziert. Aktuell hat das Gesundheitsamt noch für 60 Personen Quarantäne angeordnet, wovon 24 als Kontaktpersonen gelten. Die längste Quarantänezeit dauert bis zum 7. Februar.

Mittlerweile haben die ersten Personen die Infektion überstanden. Betroffene Bewohner mussten beziehungsweise müssen in ihren Zimmern bleiben. In der Einrichtung wohnen 48 Menschen, die schwerst mehrfach behindert sind. Sie werden von bis zu 35 Angestellten betreut.

„Wir haben die Lage unter Kontrolle“

„Einige haben Grippesymptome wie Husten und Erschöpfung gehabt“, berichtet Hestia-Geschäftsführer Hans-Christian Offermann. Die Verläufe seien milde, keine Person habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Strenge Hygienemaßnahmen wurden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, die Wohnbereiche seien voneinander abgegrenzt worden.

„Wir haben die Lage unter Kontrolle“, sagt eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Bewohner und Angestellten würden wöchentlich vom Gesundheitsamt getestet. Das letzte positive Ergebnis sei bereits über eine Woche her. Auch Hestia selbst teste auf eigene Kosten täglich Bewohner und Mitarbeiter.

Impfbeginn erst nach Ausbruchende

„Das haben wir auch schon vorher gemacht“, informiert Offermann und beziffert den Aufwand auf durchschnittlich 500 Tests in 14 Tagen. Dabei sei die Infektion einer Mitarbeiterin aufgefallen, die umgehend nach Hause geschickt wurde. Die Bewohner, mit denen sie zu tun hatte, wurden in ihren Zimmern isoliert.

In fast allen Einrichtungen der Hestia, wozu unter anderem zwei weitere Wohnheime zählen, seien erste Impfungen erfolgt. In dieser Woche beginnt die zweite Runde. Nur in der betroffenen Einrichtung ist noch niemand geimpft worden, weil dort erst das Ende des Ausbruchs abgewartet wird.

Größte Infektionsgeschehen in Vorpommern-Rügen

Das Infektionsgeschehen zählt zu den größten, die im Landkreis Vorpommern-Rügen bisher verzeichnet wurden. Das zahlenmäßig Größte gab es in Barth, wo sich in einem Pflegeheim mehr als 100 Bewohner und Mitarbeiter infizierten. Dieser Ausbruch ist derzeit noch nicht abgeklungen. Bei der Firma Blömer Fleisch in Vorland bei Grimmen waren im Herbst 60 Mitarbeiter positiv aufs Coronavirus getestet worden.

Von Kai Lachmann