Überfall auf Döner-Imbiss in Stralsund

Stralsund

Der Döner-Imbiss in der Großen Parower Straße in Stralsund ist überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr ein Mann das Geschäft und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole. Der flüchtete und verständigte die Polizei.

Der Täter entwendete eine dreistellige Geldsumme aus der Kasse. Anschließend verließ er den Imbiss in unbekannte Richtung.

Basecap, schwarzer Pullover, hellblaue Jeans

Der Mitarbeiter beschrieb den Mann als etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, deutsch und sportlich. Er trug einen Schlauchschal, den er als Maske benutzte. Außerdem trug er ein Basecap, einen schwarzen Pullover und eine hellblaue Jeans.

Die Kripo ermittelt. Mögliche Zeugen sollten sich im Polizeihauptrevier in Stralsund, Telefon 03831/2 89 00 melden.

