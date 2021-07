Überfall auf Spielothek in Stralsund: Täter saß vorher am Automaten

Stralsund

Ein Mann hat am Dienstagabend die Spielothek im Lindencenter im Stralsunder Stadtteil Grünhufe überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Täter hielt sich zunächst in den Räumlichkeiten zum Spielen auf und wollte dann bei einer Angestellten Geld wechseln. Laut Angaben von Polizeisprecher Mathias Müller ging die Frau zum Wechselautomaten gegenüber vom Kassenbereich. „In dieser Zeit griff der Mann in die Kasse und entnahm mehrere Geldscheine.“ Das bemerkte die Angestellte. Der Täter schubste sie beiseite und lief davon.

Nach Auskunft einer weiteren Angestellten, die am Tag danach ihren Dienst absolvierte, wurde die Kollegin dadurch am Bein verletzt. Zwei weitere Gäste hätten noch versucht, den Mann zu verfolgen. Auch die alarmierte Polizei konnte den Täter am Abend nicht mehr ausfindig machen. Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorfall aber auf. Der Mann sei zudem nicht zum ersten Mal in der Spielothek gewesen, sagt die Mitarbeiterin. „Vielleicht hat er Geld verloren und wollte es sich auf diese Weise wiederholen.“

„Der Tatverdächtige war zur Tatzeit vermutlich nicht bewaffnet“, teilt Polizeisprecher Müller mit. Zumindest habe der Mann bei der Ausführung der Tat keine Waffe benutzt. „Ob er gegebenenfalls eine nicht sichtbare Waffe bei sich trug, können wir nicht sagen.“ Trotz des Raubs hat die Spielothek weiterhin geöffnet. Überfälle bringen kaum nennenswerte Beute, da als Vorsichtsmaßnahme der Betrag in der Kasse stets niedrig gehalten wird.

Von Kai Lachmann