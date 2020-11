OZ-Serie „Herz in Not“ - 30-Jähriger mit Herzfehler: So retteten ihm die Ärzte in Karlsburg das Leben

Seit zwei Jahren litt Tino Volksdorf immer öfter an Atemnot, Kreislaufversagen … Dann offenbarte ein Zufallsbefund die Ursache. Nun reparierten Ärzte des Klinikums Karlsburg eine seiner Herzklappen.