Stralsund

Die Welle der Hilfsbereitschaft in Stralsund reißt nicht ab. Zahlreiche Menschen wollen den Kriegsflüchtlingen in und aus der Ukraine helfen. Am Donnerstagmorgen machte sich ein Konvoi mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch einige Kleinbusse, auf den Weg in Richtung polnisch-ukrainisches Grenzgebiet. Tagelang brachten dafür Stralsunder Lebensmittel, Bekleidung und Hygieneartikel zu den Sammelstellen der Caritas und im Nachbarschaftszentrum Auferstehungskirche nach Grünhufe. Im Minutentakt kamen Leute mit prall gefüllten Taschen auf den Hof oder fuhren mit Autos mit vollem Kofferraum vor.

Dazu gehörten auch Vanessa Fischer und Tom Phillip Zenker. Im Wagen hatten sie Waren im Wert von „über 300 Euro“, schätzten die Stralsunder. „Die Situation ist sehr schwer. Wir versuchen zu helfen, wo es geht“, sagte Vanessa Fischer. „Als frisch gebackene Eltern können wir gut verstehen, dass es gerade mit Kleinkindern noch viel schwieriger sein muss, alles hinter sich zu lassen.“ Deshalb haben die beiden neben Konserven und Medikamenten vor allem an Babysachen gedacht: Milchpulver, Breigläschen und – nicht zu vergessen – die passenden Löffelchen.

Anita Witt nimmt im Nachbarschaftszentrum Auferstehungskirche Spenden entgegen und sortiert sie mit einem Team Ehrenamtler. Quelle: Kai Lachmann

Syrische Flüchtlinge wollen ukrainischen Flüchtlingen helfen

Hotelier Sebastian Tacke, der die Aktion koordiniert hat, sagte, ihn habe eine geflüchtete Frau aus Syrien angesprochen: „Sie meinte, sie könnte in ihrer Drei-Raum-Wohnung das Kinderzimmer freiräumen und eine Frau mit Kind aufnehmen. Dass auch Flüchtlinge anderen Flüchtlingen helfen wollen, das finde ich absolut klasse.“

Auch Politiker engagieren sich. So sei beispielsweise die CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden mit einem vollen Transporter dabei. Tacke berichtet weiter, dass auch Bürgermeisterkandidatin Melanie Rocksien-Riad einen Van zur Verfügung und für einen weiteren Transport einen Lkw ihres Möbelunternehmens in Aussicht gestellt habe.

„Wir denken an euch, wir beten für euch“

Zu den Hilfsgütern kamen bunte, selbst gebastelte Grüße von Stralsunder Kindern. Conny Gürgen, Leiterin der Stadtteilarbeit beim Kreisdiakonischen Werk: „Es tut einfach gut, wenn die Menschen dort nicht einfach nur die Sachen bekommen, sondern ihnen gezeigt wird: ,Wir denken an euch, wir beten für euch.’“ Die Kinder im Begegnungscafé hätten in ihren Briefen „Worte des Trostes und Mutmachendes“ geschrieben.

„Wir denken an euch, wir beten für euch“: Stralsunder Kinder senden bunte Grüße an die Kinder in der Ukraine. Quelle: Kai Lachmann

Spenden nimmt das Nachbarschaftszentrum, Lindenallee 35, weiterhin entgegen. Zwischengelagert werden sie laut Tacke bis zum nächsten Transport dann bei der SIC in der Rostocker Chaussee. Wie mittlerweile mehrere Hilfsorganisationen berichten, werden derzeit keine Kleiderspenden mehr für die Ukraine benötigt. Wichtiger sind haltbare Lebensmittel.

Landkreis bündelt Hilfsangebote

Nun wird auch der Landkreis Vorpommern-Rügen in Sachen Flüchtlingshilfe konkret: Nachdem zunächst nur eine zentrale E-Mail-Adresse als Anlaufstelle für alle Arten von Hilfsangeboten von Bürgern eingerichtet wurde, gibt es zahlreiche Neuerungen. Wer Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge hat, kann diese an stab@lk-vr.de mailen. Die Angebote werden dem Fachdienst Ausländer- und Asylrecht zugestellt und dort koordiniert.

Sachspenden für ein Leben nach der Flucht können an den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises abgegeben werden. Benötigt werden in Stralsund, Vilmer Weg 3, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Geschirr (Töpfe, Teller, Besteck), Bettwäsche, Handtücher. Bitte keine Bekleidung. Auch in Tribsees (Willy-Braun-Straße 17), Barth (Bertold-Brecht-Straße 8) und Körkwitz (An der Bäderstraße 22) freut man sich über Bettsachen, Handtücher und Küchenutensilien.

Von Kai Lachmann