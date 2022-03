Bomben, Zerstörung, Elend: Seit mehr als drei Wochen sind die Medien voll mit Eindrücken aus zerstörten Orten in der Ukraine. Das kann deprimieren. Die Chefärztin Deborah Janowitz der Erwachsenenpsychiatrie im Helios-Hanseklinikum in Stralsund gibt Tipps, wie man am besten damit umgeht.