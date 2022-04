Ukrainische Flüchtlinge in Stralsund: Hierbleiben oder zurückkehren?

Stralsund

25 Tage und Nächte hat die Ukrainerin Aliona Rys in einem Keller verbracht. Ohne Strom, ohne fließend Wasser und in ständiger Angst. Draußen zerbombte die russische Armee ihre Heimatstadt Tschnernihiw und traf dabei ihre Wohnung. „Ich habe jahrelang dafür gespart, auch fürs Auto. Ich hatte ein gutes Leben“, blickt sie zurück. Ihre Wohnung, ihr Auto, ihr altes Leben – alles zerstört. Wie gefährlich es dort auf der Straße war, zeigt eine Meldung, die Mitte März um die Welt ging: Zehn Passanten wurden in der Stadt getötet, als sie einfach nur vor einem Laden anstanden, um Brot zu kaufen.

Rys wagte die Flucht. Nun ist sie mit 180 anderen Ukrainern im Younior-Hotel Stralsund untergebracht. Sie ist in Sicherheit, endlich irgendwo angekommen. Doch steht sie vor der schwierigen Frage: Wie soll es weitergehen? Will sie hierbleiben, sich mit 44 und ohne Mittel noch mal ein ganz neues Leben aufbauen? Oder will sie nach Hause zurückkehren, auch wenn es kein Zuhause mehr gibt? „Ich habe sehr großes Heimweh“, sagt sie und ihr huscht ein trauriges Lächeln übers Gesicht.

Ungewissheit über die eigene Zukunft

So wie ihr geht es gerade Hunderten ukrainischen Flüchtlingen in Stralsund. Sie wohnen bei Privatpersonen, in Flüchtlingsunterkünften und Hotels. Hilfsbereitschaft und Mitgefühl der Stralsunder sind groß, aber alles ist erstmal provisorisch. Neben Frieden und Sicherheit, einem Dach über dem Kopf und genug zu essen wird bei den Geflüchteten nach den ersten Wochen langsam die Ungewissheit immer größer.

Hier kommt die Bürokratie ins Spiel. Denn für alle weiteren Schritte ist die Registrierung beim Landkreis erforderlich, etwa um beim Sozialamt einen medizinischen Behandlungsschein zu erhalten oder Asylleistungen in Anspruch nehmen zu können – sprich: etwas Geld zu bekommen. „Der Fachdienst Ausländer- und Asylrecht meldet sich bei Ihnen bezüglich eines Termins“, heißt es dazu auf der Internetseite des Kreises. Aliona Rys wartet darauf seit Ende März.

Thomas Nitz (l.) und Sozialarbeiter Benjamin Kohlstedt laden immer mittwochs zum Treff ins Nachbarschaftszentrum. Quelle: Kai Lachmann

Jeden Mittwochvormittag Treffen im Nachbarschaftszentrum

Nicht nur sie, wie am vergangenen Mittwochvormittag in der Auferstehungskirche in Grünhufe zu erfahren war. Dort treffen sich seit Wochen ukrainische Flüchtlinge, halten eine Andacht, backen Waffeln und vernetzen sich. „Jede Woche kommen zehn mehr“, sagt Thomas Nitz, der im dortigen Nachbarschaftszentrum arbeitet, und zuletzt 100 Gäste gezählt hat.

Ein Geiger spielt Musik zur Eröffnung der Andacht. Quelle: Kai Lachmann

Erstmals waren auch Vertreter der Stadtverwaltung dabei, um Fragen der Neuankömmlinge zu beantworten. Doch Sonja Gelinek, stellvertretende Oberbürgermeisterin und Leiterin des Schulamtes, musste ein ums andere Mal auf den Landkreis verweisen, da dieser für die Flüchtlinge zuständig ist. Die Stadt tue, was sie könne. Aber „es stockt beim Kreis offenbar bei der Registrierung, das ist der Flaschenhals“, so ihr Fazit. Wer noch keine Rückmeldung habe, sollte sich in eine Liste eintragen, damit Gelinek für alle gesammelt beim Landkreis nachfragen könne. Resultat: gleich drei volle Seiten mit Namen und Kontaktdaten.

Vermieter sind zurückhaltend

Doch nach der Registrierung ist die Wohnungssuche schwer. Das hat Olga Karpina festgestellt. Sie ist mit ihrer zweijährigen Dina aus dem Kiewer Vorort Irpin geflohen. Ihr Mann hat sich freiwillig bei der Armee gemeldet. In Stralsund sind Mutter und Tochter privat untergekommen, aber in ihre Ein-Raum-Wohnung soll bald eine größere Flüchtlingsfamilie ziehen. Also muss nun dringend eine neue Bleibe her. Vermieter seien gegenüber ukrainischen Flüchtlingen aber leider zurückhaltend, auch die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft (SWG), so ihre Erfahrung.

Laut dem Flüchtlingsnetzwerk der Vereinten Nationen (UNHCR) haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar rund fünf Millionen Ukrainer ihr Land verlassen. Polen hat mit 2,8 Millionen mehr als die Hälfte aufgenommen. In Deutschland sind etwa 350 000 Flüchtlinge bisher registriert. Der polnische Grenzschutz teilte am Montag auf Twitter mit, dass am Sonnabend erstmals seit Kriegsbeginn an einem Tag mehr Menschen in die Ukraine ein- als ausgereist sind – 19 200 Menschen reisten ein, 17 300 aus. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass die russischen Truppen aus dem Norden des Landes und dem Großraum Kiew vertrieben wurden.

„Ich will so lange wie möglich hierbleiben. Es ist gefährlich zurückzukehren“, sagt sie und erzählt, dass es sie schmerzt, Bilder aus der Heimat zu sehen. Orte, die sie kannte, die nun nur noch Ruinen sind. Selbst der Spielplatz, auf dem Dina so gerne gespielt hat, ist zerstört. Hier nun einen Kindergartenplatz für die Kleine finden, einen Deutschkurs beginnen, eine Arbeit suchen – all das steht auf der Prioritätenliste weit oben, aber noch hinter der Suche nach einer neuen Wohnung. Und mit jedem Tag wird das Problem dringender.

Ein Kochtopf als Symbol der Hoffnung

Die Spendenausgabe in der Maxim-Gorki-Straße wird rege genutzt. Dreimal in der Woche ist geöffnet. Quelle: Kai Lachmann

Nach dem Treffen am Mittwochvormittag öffnet am Nachmittag die Spendenausgabe der SIC in der Maxim-Gorki-Straße 32. Ganz vorne in der Schlange steht seit eineinhalb Stunden Aliona Rys, 50 Landsleute hinter ihr. Als pünktlich um 13 Uhr die Tür aufgeht, dürfen sich immer 20 Personen gleichzeitig so viel Kleidung, Hygieneartikel, Kindersachen und Haushaltswarten mitnehmen, wie sie benötigen. Leiterin Sandra Rieck verteilt Oster-Schokolade an Kinder.

Leiterin Sandra Reick verteilt Schokolade an Kinder. Quelle: Kai Lachmann

Rys stöbert, nimmt einen Schal, ein paar Kosmetik-Sachen und einen großen Topf. Kann sie denn im Younior-Hotel kochen? „Nein“, antwortet sie. „Da nicht. Erst wieder, wenn ich ausgezogen bin.“ Wann das sein wird, kann gerade niemand sagen.

Von Kai Lachmann