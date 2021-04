„Vertane Chance auf Stralsunds Großkreuzung?“ lautete der Titel des OZ-Artikels am 31. März zum Umbau am Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm. Der Stralsunder Wolfgang Häusler macht seinem Unmut zu diesem Thema in einem Leserbrief Luft. Warum er für einen Kreisel ist und was er der Stadt ankreidet, lesen Sie hier.