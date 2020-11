Stralsund

Die Not an der Sporthallen-Front wurden in den letzten Jahren zwar schon gelindert, dennoch ist das Ergebnis einer Umfrage in allen 64 Stralsunder Sportvereinen eindeutig: Es besteht ein Mehrbedarf von 146 Stunden in der Woche. Abgestimmt auf die Größe der genutzten Fläche, sind das zwei Drei-Felder-Halle und drei Ein-Feld-Sporthallen.

Zwei Hallen im Bau, eine ist geplant

Die Halle in Andershof steht kurz vor der Fertigstellung. Quelle: Clemens Sommer

Eine große Halle ist bereits für das Schulzentrum „Am Sund“ geplant. Bleibt also noch ein Drei-Feld-Haus offen. Und mit den Sanierungen bzw. Neubauten von Gagarin- und Andershofer Sporthalle können auch schon zwei Ein-Feld-Einrichtungen von der Wunschliste gestrichen werden.

Allein bei einer kleiner Halle stehen 100 Stunden Mehrbedarf im Protokoll der Umfrage. Der Verein „sport live“ benötigt für die Kindersportschule schon 50 Stunden, doch auch Gewichtheben des TSV und Knieper SV möchten gern mehr Trainingszeiten in einer kleinen Halle. „Das sind Vereine, die lieber ein Spielfeld für sich nutzen, dafür aber unter sich sind. Andere Sportvereine, wie der Stralsunder Handballverein oder der Volleyballclub, nutzen während ihrer Zeiten drei Felder gleichzeitig, weil sie viele Mannschaften im Spielbetrieb haben und trainieren deshalb lieber in der große Halle“, erklärte Jörn Tuttlies, Leiter der Abteilung Schulverwaltung, Sport und ZGM im Stralsunder Rathaus, vor dem Sportausschuss der Bürgerschaft. Hier bestehe ein Mehrbedarf von 26 Stunden pro Woche.

Besonders gefragt: Kunstrasenplatz-Training

Doch in der gemeinsamen Umfrage von Stralsunder Sportbund und Stadtverwaltung ging es nicht nur um Hallen, sondern auch um Sportplätze. 36 Stunden Mehrbedarf stehen hier noch auf dem Wunschzettel der Vereine, das ist die Auslastung eines ganzes Platzes. 19 Stunden sind es allein für einen Kunstrasenplatz. Und der wird im Moment an der Kupfermühle gebaut, wäre aber nach den jetzigen Wünschen der Vereine schon zu zwei Dritteln ausgebucht. „Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir jetzt nur Vereine befragt haben. Es gibt noch jede Menge Freizeitsportler, die auch trainieren möchten“, gab Jörn Tuttlies zu bedenken.

Auch Schwimmzeiten sind knapp

Der Hansedom bietet keine weiteren Kapazitäten, ist ausgereizt. Quelle: Reinhard Amler

In den letzten Jahren wurde der Ruf nach mehr Schwimmzeiten immer lauter. Das spiegelte auch die Umfrage wider. Ruderclub, SV Medizin mit dem Rehasport, Taucher und SSV 07 haben hier ebenso Mehrbedarf angemeldet wie „sport live“, der sich übrigens auch für alle Ferienzeiten interessiert. Die großen Stralsunder Schwimmvereine PSV und DLRG bleiben erst mal bei ihrer jetzigen Kapazität, für mehr reiche die Zahl der Übungsleiter nicht, war im Sportausschuss zu hören. Unterm Strich reichen die Wünsche aber dicke für eine neue Schwimmhalle., zumal auch Zeiten für Wettkämpfe benötigt werden.

Weitere Wünsche: Büros, Lagerräume, Beachhalle und Turniersaal

Auch wenn so eine Einrichtung erst mal nicht in Sicht ist, haben die Vereine Ideen für die Entspannung an der Wassersport-Front. Der PSV regt zum Beispiel ein 50-Meter-Außenbecken am Hansedom an. Für 6 mal 50-Meter-Bahnen mit der Möglichkeit zum Verkürzen plädiert die DLRG. Doch es gibt noch mehr Anregungen. Der Tanzsportclub möchte einen Saal für Turniere, möglichst auch mit Spiegeln, andere hätten gern vier bis sechs Badminton-Felder. Aber auch mehr Zuschauerkapazitäten stehen auf der Wunschliste, zum Beispiel beim 1. VC. Der Stralsunder Volleyballverein plädiert für den Bau einer Beachhalle. Andere mahnen Lagerräume an. Und auch Bürokapazitäten oder Weiterbildungsmöglichkeiten sind gewünscht und könnten vielleicht im Haus des Sports am Jahni umgesetzt werden (die OZ berichtete).

Ralf Klingschat ( CDU/FDP-Fraktion) regte für die Zukunft an, bestimmte Sportarten zusammenzubringen. So könnten Ringen und Judo oder auch Karate und Co. in einer Halle trainieren. „Da gibt es beim Training Synergien, so dass man nicht riesige Raum-Kapazitäten binden muss. Michael Philippen (Bürger für Stralsund) schlug vor, statt einer großen und einer kleinen Halle lieber gleich zwei Drei-Felder-Hallen zu bauen. „Wenn, dann gleich richtig bauen, eine kleine Halle verschlingt ja auch schon Millionen. Außerdem wird die Zahl der Sportler wachsen“, ist er überzeugt. Er könne sich auch gleich eine richtig große neue Schwimmhalle neben dem Schulzentrum vorstellen. „Statt nur ein Lernbecken zu bauen, sollten wir da vielleicht auch gleich groß denken...“

Jetzt ist Kommunalpolitik gefragt

Fakt ist, die Zahlen von 64 Vereinen, hinter denen 12 000 Sportler stehen, liegen auf dem Tisch. Nun ist die Kommunalpolitik gefragt, um entsprechende Weichen zu stellen. Letztendlich sicher wie immer eine Frage des Geldes. „Fördermittel sind bisher immer an Schule gebunden. Die Begründung der Bedarfe im Sport reicht dafür nicht, ist im Moment eher zweitrangig“, erklärte Jörn Tuttlies nüchtern.

Von Ines Sommer