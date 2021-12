Umfrage zum leckersten Glühwein: Diese Bude in Stralsund liegt derzeit vorn

Stralsund

Bummeln durch die Stadt mit einem Glühwein in der Hand? Das ist in Stralsund kein Problem. Nachdem die Weihnachtsmärkte in der Hansestadt geschlossen wurden, sind die Händler aktiv geworden und verkaufen nun das heiße Getränk in oder vor ihren Läden. Glühwein mit Sanddorn, mit Rum oder nur Kinderpunsch: Die Auswahl ist groß.

Die Ostsee-Zeitung in Stralsund möchte heraus finden, wo es den leckersten Glühwein in der Stadt gibt und lässt dafür die Leserinnen und Leser abstimmen. Nachdem zehn Geschäfte nominiert wurden, ist die Umfrage in vollem Gange. Bislang haben rund 200 Leute daran teilgenommen.

Die „KnutsBar“ in der Mönchstraße und das Restaurant „Schluck und Happen“ im Abendrothsweg liefern sich derzeit ein Kopf-An-Kopf-Rennen um den Sieg um den leckersten Glühwein in Stralsund. Auch die Brasserie oder die Weinhandlung „Barrique“ konnten schon einige Stimmen für sich gewinnen.

Wo gibt es Ihrer Meinung nach den besten Glühwein in Stralsund? Stimmen Sie hier ab.

Bis zum 26. Dezember haben die Leserinnen und Leser Zeit, für das beste Geschäft mit Glühweinausschank abzustimmen. Unter allen Teilnehmenden der Abstimmung winken tolle Preise: Es gibt Gutscheine für den Media Markt, Strelapark-Geschenkgutscheine – oder OZ- Kalender im Wert von insgesamt 250 Euro zu gewinnen.

Von sp