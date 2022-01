Stralsund

Nach den erfolgten ersten Grabungen auf dem Neuen Markt im Sommer fragen sich die Stralsunder, wie es hier weiter geht. Die Landschaftsarchitekten von Bruun & Möllers aus Hamburg haben ihr Konzept zur Gestaltung des Neuen Marktes und des Kirchumfeldes bereits im Gestaltungsbeirat vorgestellt.

Erster Gestaltungsschritt Sowjetdenkmal

Die Landschaftsarchitekten von Bruun & Möllers aus Hamburg haben erste Pläne zur Umgestaltung des Neuen Marktes samt Kirchenumfeld vorgelegt. Quelle: Bruun & Möllers Hamburg

Nach Angaben der Stadterneuerungsgesellschaft geht es nun in einem ersten Schritt an die Umsetzung. Schon Ende des Monats sollen die Arbeiten am Sowjetischen Ehrenmal vor dem Portal der Marienkirche beginnen.

Ab 1945 wurde auf Befehl des russischen Stadtkommandanten mit dem Bau eines Ehrenfriedhofs mit Ehrenmal an der Marienkirche begonnen. 1967 wurde aus Anlass des 50. Jahrestages der Oktoberrevolution der Ehrenfriedhof umgestaltet.

Nun sollen der Obelisk mit Sockel und die davor gelagerte Grabplatte behutsam restauriert werden, während das Umfeld mit der zum Markt herabführenden Treppe mit großformatigen Granit neu aufgearbeitet wird.

Doch auch das weitere Umfeld der Marienkirche hat in der Planung Berücksichtigung gefunden. Auf dem Friedhof links und rechts zu Füßen des Denkmals werden dann in einem nächsten Schritt die alten Gedenktafeln neu ausgerichtet, Wege neu gestaltet und mit neuen Kleinpflasterflächen zwischen Denkmalsockel und Grünfläche auch ein offener und einladender Zugang zum Nordportal geöffnet, welches ebenfalls eine neue Trittplatte erhält.

Die Friedhofsmauer selbst und der Gehweg zum Markt werden ebenfalls komplett ersetzt. Ferner sollen dann auch die Grünflächen von der Bleistraße und Marienstraße zur Kirche hin in die Neugestaltung mit eingebunden werden. Neue Zuwege und viele Frühjahrsblüher auf den Rasenabschnitten sollen ein freundliches Ambiente schaffen.

Wasserfläche als Anziehungspunkt

Wann tatsächlich mit der Verwandlung des Neuen Marktes zum neuen Schmuckstück von Stralsund begonnen werden kann, ist aktuell noch nicht absehbar. Dann soll hier eine Wasserfläche, die den Grundriss des alten Rathauses abbildet, zum Anziehungspunkt werden. Ein daraus stoßender Sprühnebel und Fontänen, mit Licht unterlegt und von Sitzbänken umgeben, sollen zum Verweilen einladen und vor allem für die Gäste der umliegenden gastronomischen Einrichtungen als Blickfang dienen. Diesen bietet der autofreie Markt dann nämlich auch mehr Außenflächen zur Entfaltung.

1968 wurden auf dem Neuen Markt die letzten Bäume gefällt, um Parkflächen zu schaffen. Nun sollen vereinzelt große Bäume eingesetzt werden, um Schatten zu spenden und Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Langenstraße, Frankenstraße und Bleistraße sollen dann jedoch zur Sackgasse werden, die an den elektrisch versenkbaren Pollern zum Markt hin enden. Lediglich von der Tribseer Straße aus ist noch ein Abbiegen in die Poststraße möglich. Zu den Belieferungszeiten werden die Zufahrten jedoch geöffnet. Allerdings soll der Neue Markt als multifunktionaler Platz dienen, sodass auch der Wochenmarkt hier weiter abgehalten werden kann. Erleichtert sein dürften die Stralsunder auch darüber, dass der Pavillon – der 1954 erbaute Zeitungs- und Toilettenkiosk – weiterhin der Planung Berücksichtigung findet.

Als gestaltendes Element soll auch Beleuchtung dann über den gesamten Markt eingesetzt werden. Nicht nur das Wasserspiel, sondern auch das Ehrenmal und der Pavillon werden so in Szene gesetzt. Lichter können dann zusätzlich am Rande der Lauflinien entlang der Gehwege und Friedhofsmauer installiert werden.

