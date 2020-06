Umleitung auf Linie 6 in Stralsund

Stralsund

Auf der Stadtbus-Linie 6 in Stralsund gibt es vom 25. September an bis auf unbestimmte Zeit eine Umleitung. Wie die Verkehrsgesellschaft Vorpommern Rügen (VVR) mitteilte, müssen die Busse wegen der baubedingten Vollsperrung des Einmündungsbereiches Lion-Feuchtwanger-Straße/ Vogelwiese ab der Heinrich-von-Stephan-Straße über den Heinrich-Heine-Ring, die Mozartstraße, die Müller-Grählert-Straße zur Vogelwiese fahren. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog. Die Haltestelle Lion-Feuchtwanger-Straße entfällt ersatzlos, die Haltestelle Juri-Gagarin-Schule wird verlegt. Das genaue Ende der Baumaßnahmen ist noch nicht bekannt.

Umleitung Linie 1 und Linie 30 entfällt

Da die Bauarbeiten zwischen der Kreuzung am Rügendammbahnhof und der Ziegelgrabenbrücke auf unbestimmte Zeit verschoben wurden, entfällt die ursprünglich zwischen dem 26. und 30. Juni geplante Umleitung der VVR Busse auf den Linien 1 und 30 über die neue Rügenbrücke.

Von OZ