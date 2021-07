Umweltskandal in Devin: Staatsanwalt hat Anfangsverdacht gegen Tiefbauer

Stralsund

Die Deviner wollen ihren Strand zurück. Ohne Betonbrocken, ohne Eisenstangen – ohne Styropor. Dieser Forderung verliehen sie am Dienstagabend bei einer Bürgerversammlung an der verunreinigten Stralsunder Badestelle Nachdruck. Dafür erschienen sie zahlreich an den rot-weißen Bauzäunen, umzingelten Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Stephan Bogusch, Abteilungsleiter für Straßen und Verkehrslenkung im Amt für Planung und Bau, regelrecht.

Badrow stellte sich den Bürgern, diskutierte mit ihnen die Zukunft des Strandes. Denn der Anlass für die Versammlung waren die missglückten Unterhaltungsarbeiten am Strand, die die Stadt Mitte Juni über mehrere Tage durchgeführt hatte. Dabei wurde auf ein Angebot einer Stralsunder Tiefbaufirma zurückgegriffen. Der Aushub einer Rügener Großbaustelle landete danach auf dem Deviner Strand.

Das Problem: Der sonst vielleicht gute Rügener Sand war nicht gereinigt worden. So landete Schutt aus einer Rügener Baugrube am Strand in Devin. Durch die teils gefährlichen Verunreinigungen wie Metallstangen und spitze Betonbrocken musste der Strand in Devin – ganz ähnlich wie der Strand in Parow – bereits abgesperrt werden.

Anfangsverdacht gegen den Tiefbauer

Mittlerweile hat der Fall die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Noch in dieser Woche soll ein Gutachter Strand und Bauschutt genauer unter die Lupe nehmen. Gegen den Tiefbauer, der den verunreinigten Sand in Devin verteilt hat, besteht bereits ein Anfangsverdacht. Dieser besteht aber nicht gegen den Stralsunder Oberbürgermeister oder die Immobilienfirma, die auf der Insel Rügen baut.

„Wir haben was Gutes gewollt und einen Fehler gemacht“

„Wir haben was Gutes gewollt und einen Fehler gemacht“, sagt Alexander Badrow. Der pragmatische Weg hätte sich als der falsche erwiesen. „Das passiert mir sicher kein zweites Mal. Ich setze alles daran, dass der Strand schnellstmöglich, aber dennoch mit der gebotenen Gründlichkeit und Vorbereitung, wieder in einen Top-Zustand versetzt wird.“ Auch vor Ort entschuldigte sich Badrow bei den Devinern nun für die misslungene Strandaufschüttung.

Badrow und Bogusch hätten bereits erste Schritte für die Erneuerung des Strandes eingeleitet. So hätte ein Gespräch mit einem Stralsunder Planungsbüro stattgefunden. Wenn ein Vertragsabschluss zustande kommt, wären die Vorbereitungen bis Mitte August durch. Dann könne eine Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.

Baumaßnahme bis Mitte September

Die Primus Immobilien AG, die in Sellin auf Rügen baut, hat angeboten, den Sand komplett auszutauschen und durch neuen, zertifizierten Sand zu ersetzen. Eine Kostprobe davon hatten Badrow und Bogusch bereits dabei. Weiterhin präsentierten sie erste Schätzungen. Die gesamte Maßnahme könnte demnach bis Mitte September umgesetzt werden. Zu dieser zähle der komplette Ausbau des eingebrachten Sandes, eine gründliche Untersuchung des Bodens auf Schuttreste und eben auch das Aufschütten mit neuem Strandsand. Dann wäre die Saison jedoch längst vorbei.

Um einer weiteren Verbreitung von Bauschutt entgegenzuwirken, soll derweil eine Strandreinigungsmaschine vom Stralsunder Stadtbad zum Einsatz kommen. Außerdem werde der gesamte Bereich bis zur Halbinsel Devin weiterhin alle zwei Tage durch Mitarbeiter der SIC und des Bauhofes abgesammelt.

Was die Deviner sagen

„Herr Badrow hat sich entschuldigt. Man muss ihm die Chance geben. Jetzt warten wir ab“, so Heinz Rosenkranz, ein Anwohner Devins. Zum chaotischen Hergang der vergangenen Aufschüttungen – die Strandarbeiten waren weder angekündigt noch abgesichert gewesen – sagte Badrow: „Das geht alles überhaupt nicht. Der ganze Baustellenablauf geht überhaupt nicht. Es sind Fehler entstanden, die wir aufarbeiten werden und aufarbeiten müssen.“

Anzeige gegen Unbekannt

Die Deviner sind dennoch weiterhin besorgt. Sie fürchten, dass niemand für das Fiasko zur Rechenschaft gezogen wird – und sich solche Vorgänge woanders wiederholen könnten. Deshalb sammeln sie weiterhin Unterschriften für eine Anzeige – wenn auch vorerst nur gegen Unbekannt. „Wir wollen nicht, dass sich die Schuld zugeschoben wird und das Ganze darüber einschläft“, äußert sich Jasper Schönfeld, der in Strandnähe wohnt.

Idee für Wiedergutmachung

Auch für ein zweites Anliegen werden Unterschriften gesammelt. Die Deviner wünschen sich, dass die Strandstraße – die auch zum Strand führt und in der 18 Kinder wohnen – wieder zur Spielstraße gemacht wird. So sagt der Deviner Ulrich Langer: „Die Kinder waren durch den Bauschutt Gefahren ausgesetzt und haben jetzt aktuell auch keinen Strand. Eine Verkehrsberuhigung würde ihnen zugutekommen.“

Styropor-Kügelchen treiben zurück nach Rügen

Denn die aktuelle Lage birgt auch noch andere Gefahren. Deshalb stellten einige Anwohner infrage, ob die Maßnahmen ausreichen würden, um zu vermeiden, dass sich der Bauschutt – beispielsweise die zahlreichen weißen Styroporkügelchen, mit denen der Sand durchsetzt ist – noch weiter im Wasser verteilt. „Da hinten ist alles Naturschutzgebiet“, sagt der Deviner Thomas Kuchenbecker.

Anwohner Thomas Kuchenbecker erläutert bei einer Bürgerversammlung, was am 15. Juni passierte: Ein Lkw nach dem anderen kam am Strand in Devin an und kippte ungesiebten Sand ab. Quelle: Thomas Pult

„Mit jeder Welle wird das ganze Styropor rausgetragen und geht direkt dorthin und auch rüber zur Insel Rügen. Ich bezweifle, dass man das manuell aufsammeln kann.“

Von Pascal Bauser