Umweltskandal von Devin: Jetzt äußert sich der Tiefbauer

Aufatmen am Deviner Strand. Seit dieser Woche wird der verunreinigte Sand von der kleinen Badestelle auf dem Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund wieder abtransportiert. Dafür hatte sich eine Initiative mit mehr als 50 Einwohnern vor rund zwei Monaten mit Erfolg stark gemacht, nachdem der erste Bauschutt von einer Rügener Großbaustelle am Kleinod gelandet war. Noch im August soll hier am Strelasund das Baden – unbeschwert und ohne Angst – wieder möglich sein.

Etliche Deviner nicht über Abtransport informiert

Doch noch sieht es nicht ganz danach aus. Meterhohe Sandberge versperren die Sicht auf den Strelasund. Bauzäune grenzen das Areal ab, auf dem nun wieder schwere Maschinen unterwegs sind. „Wir finden es schön, dass jetzt wirklich etwas passiert“, sagt der Deviner Ulrich Langer stellvertreten für viele Anwohner. „Aber Kenntnis hatte ich persönlich davon nicht. Ich bin Grundstückeigentümer, habe aber keine Info bekommen“, kritisiert er. Die Stadt hätte offenbar lediglich Mieter informiert. „Es gab zwei Schreiben“, sagt Jasper Schönfeld, der auch in Devin wohnt. „Im ersten stand, dass der Sand wieder abgetragen werden soll, im zweiten kündigte die Stadt den Zeitraum für den Sandtausch konkreter an. In welchem Rahmen das passiert – und wann hier die Lkw-Lawine anrollt, wurde nicht gesagt.“ Dabei hatten die Deviner auf Transparenz im Umgang mit der missglückten Strandaufschüttung gedrängt. Darauf hoffen sie nun auch weiterhin.

Lkw fahren den Sand vom Deviner Strand wieder ab. Quelle: Kay Steinke

Ende August soll der Strand wieder hübsch sein

Laut Hansestadt verläuft die Baumaßnahme derzeit wie angekündigt nach Plan. „Wir sind im Zeitrahmen“, sagt Peter Koslik, Pressesprecher der Hansestadt. „An oberster Stelle steht dabei die Qualität. Es ist jedoch unser Ziel, den Strand noch im August freigeben zu können.“ Wenn der beanstandete Sand abgetragen ist, soll die gesamte Fläche mit einem Metalldetektor abgesucht werden – bevor der neue, zertifizierte Sand aufgehäuft wird. „Um auszuschließen, dass sich dort noch Metallteile befinden könnten“, so Koslik. Ein Großteil der verunreinigten Stoffe hätten Mitarbeiter der Stadt und auch der SIC bereits per Hand abgesammelt.

Tiefbauer Bornhöft entschuldigt sich bei Devinern

Auch Tiefbauer Jörg Bornhöft hatte den belasteten Sand durchsieben lassen. Seine Bagger hatten den Sand verteilt. Nun stehen sie wieder da. Bornhöft selbst bereut die missglückte Aktion – und versucht das Vertrauen der Deviner zurückzugewinnen. Aus seiner Sicht wollte er der Hansestadt mit dem Sand einen Gefallen tun. „Ich gehe dort oft spazieren. Auch mit meinem Hund und wollte mit meinen Möglichkeiten helfen, den Strand zu erhalten.“ Er sah eine Chance, aktiv etwas für den Schutz der Küste zu tun. Die Badestelle wollte er nicht verunreinigen – wie Bilder mit Beton, Stahl und Styropor nahelegten.

Mit einem Bagger wird am Strand von Devin mit Bauschutt belasteter Sand abgetragen. Quelle: Stefan Sauer

„Die Strandaufschüttung ist schlecht gelaufen. Dafür möchte ich mich bei den Devinern, und besonders bei den Deviner Kindern entschuldigen“, sagt er. Er hätte in der Hektik des Bauvorhabens unterschätzt, dass noch so viel Bauschutt im Rügener Sand steckt. „Als ich das gesehen habe, habe ich gleich die die Siebmaschine hingeschickt“, sagt er. Doch da sei es schon zu spät gewesen. Der Strand musste gesperrt werden. Obwohl die Staatsanwaltschaft noch gegen Bornhöft ermittelt, sagt er klar: „Es war meine Idee. Nicht die des Oberbürgermeisters – oder von Primus. Dazu stehe ich. Ich versuche nun, es wieder gut zu machen.“

Staatsanwalt ermittelt noch gegen Bornhöft

Zwischenzeitlich hatte die Staatsanwaltschaft Stralsund nicht nur Tiefbauer Bornhöft, sondern auch Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und die Primus Immobilien AG im Visier. Doch nur gegen Bornhöft wurde auch ein Verfahren eingeleitet. Dieses ist noch nicht abgeschlossen. Ein toxikologisches Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat, entlastet den Tiefbauer jedoch. „Es liegt keine toxikologische Belastung vor“, erklärt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Heißt: Im Sand befanden sich keine giftigen Stoffe. Dennoch: „Das Ergebnis zu den Belastungen durch physische Stoffe (Ziegel oder Metall) steht noch aus.“

Unabhängig von den Analysen durch die Staatsanwaltschaft sagt die Untersuchung einer Bodenprobe durch die Umweltschutzbehörde des Landkreis Vorpommern-Rügen jedoch, dass das Sandgemisch vorab eine Siebung gebraucht hätte. Danach könne der Sand uneingeschränkt nicht nur für „technische Bauwerke“, sondern auch für „bodenähnliche Anwendungen“ verwendet werden – ganz wie in Devin.

Deviner fordern, dass als Entschädigung etwas für die Kinder getan wird

„Man darf den Schaden, den diese Geschichte angerichtet hat, nicht unterschätzen“, mahnt Ulrich Langer – auch in Hinblick auf die bundesweite Reputation. „Meine Feriengäste aus dem Breisgau erkundigten sich bei mir, wie es um die Verschmutzung der Ostsee steht“, sagt er weiter. Anlass dafür sei die Sorge der Urlauber um die Situation in Devin gewesen. Er hebt hervor, dass eine Gruppe besonders unter der Absperrung gelitten hat. „Die Kinder konnten den Strand nicht nutzen. Den ganzen Sommer über“, sagt Langer. „Deshalb sind wir dafür, dass man als Entschädigung etwas für Kinder tun muss“, ergänzt Jasper Schönfelder. „Vor den Ferien ging es los. Die Stahlstangen ragten teilweise lebensgefährlich aus dem Sand“, erinnert er an die Bilder. „Allein in dieser Straße haben wir fast 20 Kinder. Deshalb haben wir den Oberbürgermeister darum gebeten, etwas für unsere Kinder zu tun. Ein Anfang wäre, aus der Straße einen verkehrsberuhigten Bereich – also eine Spielstraße – zu machen.“

