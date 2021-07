Umweltskandal von Devin: OB Badrow beziffert Schaden für Stralsund

Stralsund

Im Fall des verunreinigten Strandes von Devin ist der Stralsunder Oberbürgermeister um Transparenz und Aufklärung bemüht. So nutzte Alexander Badrow (CDU) am Dienstagnachmittag den Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft, um die Stadtpolitiker über die aktuelle Lage am Deviner Strand zu informieren – dabei legte er einen Fahrplan für die Sanierung vor und stellte sich den Fragen.

Reinigung vor Ort reichte nicht aus

Bereits im Vorfeld hatte sich der OB bei den betroffenen Bürgern mehrfach entschuldigt. Dies tat er ebenfalls im Hauptausschuss. „Jeder weiß, dass der Deviner Strand vor rund 15 Jahren eines meiner ersten Projekte war. Die Sandaufschüttung war notwendig. Dass diese so unglücklich schief gelaufen ist, macht mich persönlich sehr betroffen“, sagte er. Es hätte sich gezeigt, dass der gelieferte Sand mit Resten von Bauschutt verunreinigt war. „Trotz der umgehend beauftragten Reinigung des Sandes ist festgestellt worden, dass eine vollständige Beseitigung der Fremdstoffe durch eine Behandlung vor Ort nicht gewährleistet werden konnte.“

Bis zum Austausch bleibt der Strand gesperrt

Die Stadtverwaltung hat entschieden, dass der Sand komplett ausgetauscht werden muss. „Bis zum Austausch des Sandes muss der Strand gesperrt bleiben“, sagte Badrow. Mitarbeiter der Stadt und der SIC würden weiterhin abwechselnd täglich den Uferbereich auf Fremdstoffe kontrollieren und diese aufsammeln. Immerhin: Nach Einschätzung des Fachdienstes Umwelt des Landkreises Vorpommern-Rügen sind bis zum Sandaustausch gegenwärtig keine weiteren Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Vorbereitung für Sandtausch sind angelaufen

Der vorgesehene Sandaustausch wird zurzeit unter Einbeziehung eines Planungsbüros und den zu beteiligenden Behörden vorbereitet. Die Firma Primus Immobilien AG hat im Rahmen der Mängelbeseitigung die Übernahme der Kosten für den Sandaustausch zugesagt. Die Hansestadt wird die nun nötige Strandsanierung so schnell wie möglich einleiten. „Damit Einheimische und Urlauber den Strand wieder benutzen können“, sagte Badrow.

Strandreinigung „muss im August gelingen“

Stephan Bogusch, hier auf der Baustelle im Stralsunder Strandbad, gab ein Kampfziel für den Sandaustausch in Devin aus. Quelle: Barbara Waretzi

Stephan Bogusch, Abteilungsleiter für Straßen und Verkehrslenkung im Amt für Planung und Bau, äußerte sich auf Nachfrage zum anvisierten Zeitraum für den Austausch. „Wir haben ein Kampfziel: Es muss uns im August gelingen. Dennoch können wir uns nicht festlegen, wir befinden uns in der Ferienzeit“, warb er um Verständnis.

Kein Sand mehr vom Selliner Kliff

Der neue Sand wird nicht wie der verunreinigte Sand aus dem Selliner Kliff stammen. Derzeit liegen der Hansestadt zwei Angebote für zertifizierten Sand vor, eine Probe davon hätten der OB und Bogusch den Devinern bereits vorgestellt.

Trotz Kostenübernahme durch Primus: Enorme Kosten für Hansestadt

Die Kosten für Planung, Sandentnahme und Neuaufschüttung wird Primus tragen. Wie teuer das genau wird, ist momentan noch nicht bekannt. Badrow stellte jedoch klar: „Ohne Primus könnten wir das nicht einfach stemmen“, so der OB. Für die Hansestadt sei dennoch ein enormer Schaden entstanden – wenn man alles – inklusive der Personalkosten für Kontrollen und Reinigung – hochrechnet. „Ich gehe von einer Summe im sechsstelligen Bereich aus“, sagte Badrow.

Stadtpolitiker loben Badrow für Umgang mir Umweltskandal

Für den offenen und offensiven Umgang mit dem problematischen Thema zollten die Stadtpolitiker dem OB parteiübergreifend Respekt. So sagte unter anderem Grünen-Politiker Arnold von Bosse: „Es ist sehr nobel, wie sie damit umgegangen sind.“ „Es ist vorbildlich, wie offensiv OB Badrow damit umgegangen ist“, bestätigt auch Michael Philippen von den Bürgern für Stralsund (BfS). „Er hat sich öffentlich zehn oder 20 Mal entschuldigt.“ Dies sei so nicht selbstverständlich, für einen Politiker.

„Nach den ersten Reinigungen hat man immer wieder Bewehrungsstahl gefunden“, sagte OB Badrow. „Jetzt findet man kaum noch Kunststoffteile. Dennoch werden wir weiter täglich kontrollieren und sammeln“, gibt Badrow als Maßgabe für die nächsten Wochen vor, bis der Tauschsand endlich aufgebracht ist.

Von Kay Steinke