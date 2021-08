Umweltskandal von Devin: Schaden die vielen Lkw Haus und Hof?

Stralsund/Devin

Der Umweltskandal am Deviner Strand ist seit zwei Monaten eine harte Belastungsprobe für Anwohner, Kinder, Gastgewerbe und auch Urlauber. Zwar sind die Hansestadt Stralsund und auch die Firmen darum bemüht, die Baustelle schnell wieder in eine Badestelle mit Strand zu verwandeln, dennoch droht immer wieder Ungemach. So bangen nun etliche Hauseigentümer offenbar um ihre Grundstücke. Sie fürchten Folgeschäden für Haus und Hof durch die Belastung der Strandstraße durch die vielen Lkw.

Hauseigentümer hat Angst um Haus und Hof

„Ich habe Verständnis dafür, dass man den Sand austauscht. Aber es kann doch nicht zu Lasten der Anwohner gehen. Die Lkw fahren hier alles kaputt“, sagt Peter Kowalski (61), Eigentümer des Grundstückes an der Strandstraße, dass die Lkw passieren müssen. „Die Strandstraße ist hier nur ein Sandweg und nicht für Laster gemacht“, klagt der 61-jährige Stralsunder, der was das Bauen betrifft vom Fach ist. Er selbst leitete einen Betrieb für Industriemontage. Nun ist er Rentner – und macht sich sorgen um seinen Hof. „Wenn hier 40 Tonner lang fahren, ist das nicht gut für unsere Grundstücke“, sagt er. Kowalski geht davon aus, dass noch viele Lkws nötig sein werden. Denn aktuell ist erst der Abtransport des verunreinigten Sandes im Gange, der neue muss danach erst gebracht werden.

Um diese kleine Straße zum Deviner Strand geht es. Quelle: Steinke, Kay

Die Laster navigieren direkt über einen Teil seines Grundstückes. Immer knapp am Haus vorbei. In der Mitte der Strandstraße befindet sich offenbar die Grundstücksgrenze. Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, hatte sich Kowalski zum erneuten Baustart eine pikante Aktion ausgedacht. Er postierte ein Stahltor auf seinem Teil der Strandstraße – und bremste damit die Kolonne der schweren Fahrzeug kurzzeitig aus. „Wenn sie mit den Lastern über mein Grundstück wollen, will ich davor informiert werden“, poltert er. Zum Schutz aller Grundstücke drängte Kowalski zudem auf eine weitere Maßnahme. „Die Straße sollte aufgeschottert werden. Um 20 Zentimeter. Über so eine Baustraße wurde auch der Bau des Anlegers realisiert. Es würde Straße und Bauwerke entlasten“, sagt er. Laut einem Bericht im NDR hätte die Errichtung eine Baustraße sogar zu Disposition gestanden – von der Maßnahme wurde jedoch wieder Abstand genommen.

Anwohner spricht von ersten Schäden

Diese Betonkübel sollen durch die Last der Lkw krumm und schief sein. Quelle: Kay Steinke

Dabei verweist Kowalski drauf, dass es bereits erste Schäden gibt. „Die steinernen Blumentöpfe an meinem Grundstück waren früher gerade, wurden aber durch die Last schon weggedrückt. Jetzt sind sie krumm und schief“, sagt er. Dabei würde die große Anzahl von Lkw erst noch kommen, auch die Kanalisationsleitungen in der Strandstraße könnten beschädigt werden. „Wenn da etwas passiert, wird es teuer“, sagt Kowalski.

Nach Richterspruch: Stadt lies Kowalskis Tor abbauen

Peter Kowalski (61) ist sauer. Der Lkw-Verkehr auf der kleinen Strandstraße in Devin belastet Häuser und Grundstücke. Er geht schon jetzt von etlichen Schäden aus. Quelle: Kay Steinke

Kowalskis Tor hatte nicht lange Bestand. Der 61-Jährige bekam erst eine Aufforderung von der Stadt, das Tor wieder von der Straße zu nehmen. „Das habe ich nicht gemacht“, sagt er. Er war kurz davor, allen Anwohnern Schlüssel für sein Tor zu überreichen. Dafür hatte er extra 13 Schlüssel anfertigen lassen. Doch dazu kam es nicht mehr. „Nach einem Richterspruch wurde eine Seite des Tores von der Stadt umgehend aus dem Boden gestemmt“, sagt er. Nun steht eine Hälfte im Garten, die am Haus erinnert noch an die Aktion. Die Lkw können die Strandstraße nun wieder ungehindert passieren. Eingelenkt wurde dennoch. So achten Baggerarbeiter und auch Lkw-Fahrer darauf, dass die Last pro Ladung nicht zu groß wird. Darauf angesprochen gab einer der Lkw-Fahrer am Freitagmorgen Auskunft und bezifferte die Last seiner Ladung mit 18 Tonnen. Kowalski freut sich über seinen Teilerfolg – sagt aber dennoch: „Ohne das Tor hätten sie hier gemacht, was sie wollen. Das habe ich aus der ersten Sandaufschüttung gelernt. Damit wurde einfach begonnen, ohne, dass wir informiert wurde.“ Auch um sein Grundstück will er streiten – auch vor Gericht.

Von Kay Steinke