Unbekannte beschädigen Auto der Grünen-Politikerin Claudia Müller – wütender Tweet

Rostock

Unbekannte haben in Rostock das Auto der grünen Bundespolitikerin Claudia Müller beschädigt. Müller, Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, hatte den Vorfall am Freitagabend selbst mit einem wütenden Tweet auf ihrem Twitter-Account öffentlich gemacht. „An die Arschlöcher, die Reifen zerstechen lustig finden: Danke, dass ihr mir wertvolle Familienzeit klaut!“ schrieb die 40-jährige Bundespolitikerin. Sie war gerade mit dem Zug nach Rostock zurückgekehrt, um mit ihrem Auto zu ihrer Familie in ihren Heimatort in Vorpommern-Rügen zu fahren, als sie den zerstochenen Reifen auf der rechten Vorderseite entdeckte. Wie Müller der Ostsee-Zeitung berichtete, hatte sie hatte das Auto vor knapp zwei Wochen auf einer Parkfläche nahe des Rostocker Bahnhofs abgestellt, um mit dem Zug nach Berlin zu fahren.

Müller soll den ÖPNV nutzen

Sie selbst vermutet keinen politischen Hintergrund hinter diesem Vorfall. Das Auto, ein älterer Kleinwagen, sei nicht als ihr Fahrzeug identifizierbar gewesen, so Müller. In den Kommentaren empfehlen ihr Twitter-Nutzer, einfach den ÖPNV zu nutzen. Andere äußern Mitgefühl: „Wir sollten wachsam sein, nicht wegsehen + solches Fehlverhalten und Vandalismus (auch Fassaden beschmieren, Mülleimer anzünden) konsequent anzeigen.“ Ein anderer Nutzer verweist auf Berlin, wo regelmäßig Autos angezündet würden. “man hat nicht den Eindruck, dass die Grün-Rot-Dunkelrote Stadtregierung etwas Besonderes dagegen unternimmt“. Der Rostocker CDU-Politiker Peter Stein schreibt: „Idioten, Spinner, Extremisten“.

Müller ließ sich am Freitagabend aus Rostock abholen. Ein Bus, der sie nach Hause gebracht hätte, fuhr nicht mehr. „Schade, dass mir so wertvolle Zeit mit meinen Kindern verloren ging“, sagte sie. Ob sie Anzeige erstatte, wisse sie noch nicht.

Von Martina Rathke