Unbekannte entwenden VW-Bus in Stralsund

Stralsund

Ein VW-Bus ist am Sonnabend in Stralsund gestohlen worden. Laut Polizei muss das Fahrzeug am 5. Dezember im Zeitraum von 9 bis 17.10 Uhr aus der Straße „Am Hohen Graben“ entwendet worden sein. Dort hatte der Inhaber den blauen VW T4 Multivan mit dem Kennzeichen RÜG-CB775 abgestellt. Der Kleinbus hatte einen Wert von etwa 11.000 Euro. Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl oder zum Verbleib des Pkw nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900 entgegen.

In der Nacht zu Freitag verschwand ein Wohnmobil

Es ist der zweite Diebstahl eines größeren Autos in Stralsund binnen kurzer Zeit. Unbekannte hatten in der Nacht zu Freitag bereits ein Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Fiat mit dem Kennzeichen HST-VK 111 war in der Sarnowstraße gegenüber der Hausnummer 19a abgestellte worden. Die Polizei schätzte hier den Stehlschaden auf 40000 Euro. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise.

Von kst